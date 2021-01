Vigyen színt a januári szürkeségbe télen virágzó szobanövényekkel!

Egyes télen virágzó szobanövények színt visznek a januári szürkeségbe és vidámabbá teszik az otthoni hangulatot.

Megfelelő gondozással életben tarthatjuk és újbóli virágzásra késztethetjük adventi lakásdísznek vásárolt szobanövényeinket – írja a Lakáskultúra magazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Mikulásvirág

Lakásban nehéz elérni, hogy a jelentéktelen virágokat körülvevő fellevelek zöldről pirosra, pinkre vagy krémszínűre változzanak, ezért inkább évente vegyünk új növényt. Becsomagolva vigyük haza, tegyük világos, huzatmentes, hűvös helyre, és mérsékelten öntözzük. A kaspó alján ne legyen pangó víz! Fűtött szobában gyakrabban locsoljuk, de két öntözés között hagyjuk a földjét kissé megszáradni. Hetente kaphat tápoldatot. Ha ledobta a növény színes felleveleit, vágjuk vissza 15 centiméterre, majd ültessük át tőzeges közegbe és így pihentessük hűvös helyen két hónapig. Az új hajtások megjelenéséig két öntözés között hagyjuk kiszáradni a földjét, majd tartsuk állandóan nyirkosan. Szeptembertől nappal is biztosítsunk a növény számára éjszakai sötétséget egy szekrényben vagy takarással, hogy adventre beinduljon a kifejlődött fellevelek színesedése.

Szobai azálea

Keresztezéssel előállított fajtái a fehértől a pirosig sokféle egyszínű és cirmos változatban ontják egyszerű vagy telt virágaikat, amelyek a levélzetet eltakaró bogernyőt alkotnak. Magashegyi származásából eredően fény-, pára- és vízigényes. Állandóan nedvesen tartott savanyú talajban (rododendronföldben) kell nevelni. Világos és hűvös helyen legyen, például a párkányon vagy ablakközben. Erős fagy esetén a belső ablakot résnyire nyissuk ki. Érzékeny a klóros és a pangó vízre. Öntözéséhez és leveleinek permetezéséhez eső- vagy lehűtött forralt vizet használjunk. Túlfűtött lakásban és a huzattól is ledobhatja a leveleit. Elszáradt virágait csipkedjük le.

Fekete hunyor

A boglárkafélékkel rokon évelő elnevezése a gyöktörzs sötét színére utal. Karácsonyi rózsának is nevezik, mert az ünnep táján hozza általában fehér, ritkán rózsaszínes virágait, amelyek csokorban is mutatósak. A kissé meszes kerti föld és komposzt keverékével töltött, kellően nagy edényben nevelt hunyort hűvös helyen tartsuk, és ne engedjük kiszáradni a földjét. Elvirágzás után kiköltöztethetjük a teraszra vagy kiültethetjük a kert nyáron is árnyékolt részére. Tőosztással könnyen szaporítható. Érdemes olyan helyre telepíteni, amelyre rálátunk az ablakból. A lakásban maradó növényt tegyük az ablakpárkányra, de védjük a közvetlen napfénytől.

Amarillisz

Télidőben csodás élő lakásdísz az amarillisz, más néven lovagcsillag (Hippeastrum). Hosszú szárain 4-6 hatalmas – a fehértől a sötétvörösig számos színben, továbbá cirmos és telt változatban is előforduló – tölcsér alakú virágot nevel. A becserepezett hagymát a bimbó megjelenéséig tilos locsolni, majd a bimbószár kiemelkedése után a földet állandóan nedvesen kell tartani, de nem szabad túlöntözni. Hűvös, legfeljebb 20 fokos helyiségben az amarillisz 2 hétig is viríthat. Elnyílás után a leveleit próbáljuk megtartani az áprilisi kiültetésig. A kert napos részén, bőséges szervestápanyag-pótlás és öntözés mellett akár 6 új levelet hozhat. Ez és a szeptemberi felszedést követő 2 hónapos pihenő garantálja, hogy növényünk a következő szezonban újra virágozzon.

Karácsonyi kaktusz

Az elvirágzott növény hűvös (maximum 15 fokos) pihenőhelyen szeret regenerálódni. Körülbelül 2 hónapos nyugalmi időszakában csak akkor igényel némi locsolást, amikor a levelei kezdenek kissé ráncossá válni. Nyáron kitehetjük az árnyékba, ahol bőségesen öntözzük, amikor a földje kezd kiszáradni. Szeptembertől vigyük hűvös helyre, és tartsuk szárazon a bimbók megjelenéséig. Ettől fogva fokozatosan növeljük a hőmérsékletet, és kapjon több vizet. Fontos, hogy virágzáskor ne mozdítsuk el a cserepét, mert az ide-oda költöztetés és a huzat a bimbók lepotyogásához vezethet.

