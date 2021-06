Csányi Sándor: Mi már azzal győztünk, hogy itt vagyunk!

– A franciák elleni szuperbravúr óta nem szólalt meg a nyilvánosságban, most pedig már inkább az újabb csoportmeccs szolgáltatja a témát. Sokan már a mieink a továbbjutásáról beszélnek…

– Mielőtt én is hasonlóra ragadtatnám magam, elmondom, hogy amikor meglátogattam a csapatot az Eb-t megelőző időszakban, mielőtt bezárult a buborék, pontosan arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy mi már azzal győztünk, hogy itt vagyunk, hogy Európa-bajnoki mérkőzéseket játszhatunk – mondta a Nemzeti Sportnak Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke. – Évtizedekig hiába vártak ugyanis erre a magyar szurkolók, s amikor végre negyvennégy év után sikerült a kijutás Franciaországba a 2016-os tornára, kevesen remélték, hogy az újabb selejtezősorozat végén megint ott lehetünk az Eb-n. Éppen azért tartottam fontosnak mindezt leszögezni, mert nem szerettem volna, ha csalódásként éljük meg, ha esetleg egyáltalán nem sikerül pontot szerezni.

– De a pontszerzés már biztosan sikerült, a szurkolók pedig úgy vannak vele: álmodhatunk tovább.

– Én sem állítom, hogy azzal a küzdeni tudással, amelyet az első két mérkőzésünkön mutatott a válogatott, ne lehetne esélyünk a bravúrra a németek ellen is, de egy pillanatig sem szabad azt gondolnunk, hogy mi vagyunk a találkozó esélyesei. Németországnak sokkal nagyobb az esélye a győzelemre és a továbbjutásra. A nagy szó inkább az, hogy szinte ennek a meccsnek az eredményétől függetlenül kijelenthetjük, hogy jó úton járunk, folyamatosan fejlődik a labdarúgásunk, a válogatott karaktere, ereje is rengeteget változott az elmúlt években. Egy-egy botlás, vereség után is azt mondhatjuk, hogy a tendencia biztató, nem hiszem, hogy az összkép, a csapatnak a legutóbbi meccsei alapján kialakult megítélése, népszerűsége változna, még ha szerdán érvényesül is a pályán a papírforma. Eljutottunk oda, hogy a világ egyetlen válogatottja sem léphet ellenünk pályára a száz százalékig biztos győzelem tudatában, lám, még a világbajnok sem.

– Most azonban nem lesz ott az első két csoportmeccsen hatalmas pluszt jelentő ötvenötezer magyar a lelátón.

– Amit Budapesten láttam a nézőktől, az fantasztikus. Most azonban a németeknek is csak körülbelül tízezer szurkolójuk lehet a stadionban a helyi járványszabályok miatt, és nem vagyok biztos abban, hogy a mintegy kétezer-ötszáz magyar drukker nem veszi fel a versenyt a négyszeres túlerőben lévő hazaiakkal. Hiszen a játékosaink sem törődtek azzal, hogy mennyivel magasabban jegyzett ellenfelek szerepelnek vetélytársainknál, mennyivel magasabb azok piaci értéke. S minket, a hivatalos magyar delegációt talán még bele sem számoltak a kétezer-ötszáz magyarba… Pedig ígérem, mi is szurkolni fogunk, már amennyire maszkban lehetséges, amit, ha jól tudom, kötelező lesz egész mérkőzés alatt magunkon hagyni.

– A közelmúltban sorra nyertük a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket nálunk magasabban jegyzett csapatok ellen, mégis kissé hitetlenkedve fogadtuk, hogy feljutottunk az új európai sorozat A-csoportjába, vagyis a legjobb válogatottak közé. Lehet, hogy tényleg itt a helyünk?

– Nem állítom, hogy a magyar válogatott a világ legjobbjai közé tartozik, de ha továbbra is így fejlődik a futballunk, akkor néhány éven belül ez is bekövetkezhet. Most még, amikor a németek elleni csoportmérkőzés esélyeit latolgatjuk, mértéktartásra kérnék mindenkit, nem lehet kötelező elvárás az újabb bravúr a csapattól. Szinte az eredménytől függetlenül elégedettek lehetünk, ha ugyanolyan akarattal és küzdeni tudással lépünk pályára, ahogyan a portugálok és a franciák ellen. A portugáloktól például kikaptunk három nullára, de aki látta a mérkőzést, tudja, hogy reális esélyünk volt akár a döntetlenre is. Hasonló teljesítmény esetén most sem lehetne okunk panaszra. De az is igaz, egyre gyakrabban tapasztaljuk meg, hogy a magyar csapat bármire képes…

