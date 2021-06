Hatalmas magyar fölény – 97 százalékban hazai drukker a Puskás Arénában

Focilázban Magyarország: Budapest, a Puskás Aréna is az Eb házigazdája, s kedden ismét bebizonyosodhat, a magyarok mennyire imádják a labdarúgást. Már a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság is mámorító örömöt jelentett itthon és Franciaországban egyaránt, ám most újabb dimenzióba kerül a labdarúgás idehaza is.

A HOLLANDOK ELLEN 1985-BEN NYOLCVANEZREN VÁRTAK CSODÁT

Budapest új stadionjában – a rendező városok között egyedüliként – telt házas mérkőzéseket rendez, így egész Európában várhatóan nálunk lesznek a legjobb hangulatú összecsapások a torna ideje alatt. A koronavírus-járvány miatt a legszigorúbb biztonsági és egészségügyi intézkedések mellett 67 215 néző lehet a Puskás Aréna lelátóin, ilyen magas nézőszámra tétmeccsen – miként az táblázatunkból kiolvasható – Magyarországon 36 éve nem volt példa.

A legtöbb szurkolót Magyarország fogadja a kontinenstorna alatt, így a három csoportmérkőzésen, valamint a nyolcaddöntőn (június 15: Magyarország–Portugália; június 19: Magyarország–Franciaország; június 23: Portugália–Franciaország, valamint egy nyolcaddöntős összecsapást június 27-én) összesen 268 860 drukker mehet ki a Puskás Arénába (feltételezzük, hogy az összes jegy elkel a négy összecsapásra). Összehasonlításképpen a müncheni Allianz Arénában meccsenként 14 ezer drukkert engednek be, így a négy mérkőzésnek otthont adó stadion összesen nem fogad annyi nézőt, mint amennyi keddi magyar–portugál összecsapáson lesz. A legtöbb mérkőzésnek – összesen nyolcnak – a londoni Wembey ad otthont, ám a 87 ezer férőhelyes arénában „csupán” 22 500 szurkoló lehet – mérkőzésenként.

A 2016-os franciaországi Európa-bajnokság hangulata feledhetetlen: a meccsek utáni szurkolói vonulás az Eb-helyszíneken, az ünneplés a Nagykörúton, a Margitszigeten, a csapat fogadtatása a Hősök terén – örömünnep volt az országban, majd az új stadion 2019. november 15-i átadása, az Uruguay elleni nyitó mérkőzés telt házas rendezése is azt mutatta, a futball régóta nem látott dimenzióba emelkedett.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szóvívője, Sipos Jenő már beszélt arról, hogy ötvenezer jegyet adtak el itthon, lapunk úgy tudja, a külföldön eladott jegyek nagy része is magyar szurkolókhoz került, például Erdélyben és Angliában!

Az Eb-csoportkörre a magyar drukkereken kívül francia, portugál szurkolók érkeznek hazánkba (akik kizárólag 72 órán belül elvégzett negatív koronavírusteszttel a birtokukban léphetnek az országba), a lapunkhoz eljutott információk szerint két-kétezer vendégdrukker érkezésére lehet számítani.

GYALOGOSFOLYOSÓ VEZET A MECCS HELYSZÍNÉIG

Az egyik legfontosabb információ, hogyan lehet eljutni a Puskás Arénába és a meccs lefújása után elhagyni a stadion környékét. A BKK járatsűrítéssel segít, a környéken valamennyi tömegközlekedési eszköz, így az 1-es villamos, az M2-es és az M4-es metró is lényegesen sűrűbben jár majd az Eb-csoportmérkőzések időszakában. A szurkolók kényelme érdekében a Keleti pályaudvartól és a városligeti szurkolói zónából egy-egy gyalogosfolyosó indul a Puskás Arénáig.

Meccsnapokon – elsőként június 15-én – az autóforgalom terelését, és egy-egy terület lezárását kezdik meg a szervezők és a biztonsági erők négy órával a találkozók kezdete előtt. A parkolást is korlátozzák a belvárosban, ezért a szervezők arra kérik a szurkolókat, hogy egyénileg, személygépkocsival ne is érkezzenek a helyszínre. A nagyobb távolságból, vidékről érkező szurkolóknak a város külső területein található P+R zónák használata ajánlott. A korlátozások által leginkább érintett területek a Puskás Aréna környezetében a Kerepesi út, Thököly út, Hungária körút által határolt utak és utcák (lezárják többek között a Verseny utca, a Dózsa György út, a Stefánia út, az Egressy út belső szakaszát, az Istvánmezei utcát és az Ifjúság útját is). A szurkolói vonulások miatt a Hősök tere környékén is lesznek korlátozások, valamint a Dózsa György út és a keresztező utak viszonylatában, így akár több órán keresztül is zárva lehet például a Thököly út.

Ahogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) korábban már jelezte, a budapesti Európa-bajnoki mérkőzésekre kizárólag az adott találkozóra érvényes karszalaggal lehet bejutni. Budapesten nem a Puskás Aréna a regisztrációs pont, hanem a Groupama Aréna (B-lelátó, a Fradi-sas szobra mellett), a Dózsa György út (Városliget, Promenád) és a Papp László Budapest Sportaréna. Ezek a pontok a mérkőzések előtti napokon 8-tól 20 óráig tartanak nyitva, míg a meccsnapokon 7 órakor nyitnak és a második félidő kezdetekor zárnak. Az MLSZ arra kéri a szurkolókat, aki csak teheti, már egy nappal a találkozó előtt látogasson el a három regisztrációs pont egyikére, ahol minden szurkolónak be kell mutatnia érvényes fényképes igazolványát (személyi igazolvány vagy útlevél), a védettségi igazolványát és a mérkőzésre érvényes belépőjegyét. A 18 éven aluli jegytulajdonosoknak nem kell karszalag, ám ők csak abban az esetben léphetnek be a stadionba, ha kíséri őket egy 18 éven felüli karszalaggal bíró magyar állampolgár. Aki 18 év alatti, és rendelkezik védettségi igazolvánnyal, természetesen felveheti a szalagot, és felnőtt kísérő nélkül is bemehet a mérkőzésre. Speciális helyzetben lesznek a külföldről érkező szurkolók, akiknek kötelező a 72 órán belül elvégzett negatív PCR-teszt bemutatása vagy a koronavírus elleni oltásról szóló igazolás.

TÖBB SZÍNŰ KARSZALAG JELZI, KI MELYIK MECCSRE MEHET BE

A Puskás Arénába csak a karszalag és az érvényes belépőjegy felmutatása után lehet belépni. Fontos, hogy a kerekesszékes szurkolóknak nem kell előre felvenni a karszalagot, a számukra fenntartott parkolóban osztják ki a meccsnapokon, ám a szükséges dokumentumokat nekik is be kell mutatniuk. Minden mérkőzésre különböző színű karszalaggal lehet bejutni, így aki több mérkőzésre váltott jegyet, annak minden találkozó előtt be kell mutatnia a fényképes igazolványát, a védettségi igazolványát és az érvényes belépőjegyét a regisztrációs pontok valamelyikén.

