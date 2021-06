Kalmár: Ez nagy sansz, úgyhogy győzelemre kell játszani!

Kalmár Zsolt szerint óriási lehetőség, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak az utolsó csoportkörben van még esélye a nyolcaddöntőbe jutásra, úgyhogy győzelemre kell játszani a németek ellen. A Nemzeti Sport szakértője szerint támadni kell – teljesen mindegy, hogy ez éppen sikert vagy nagyobb vereséget eredményez, mert a lényeg, hogy megpróbáljunk élni az eséllyel. Szalai Ádám játékában nagyon bízik, mert a németek letámadása miatt fontos szerep hárulhat a csapatkapitányra.

Kalmár Zsolt – a Nemzeti Sport szakértője.

„Senki nem gondoltam volna, hogy az utolsó fordulóban lesz még esélyünk a továbbjutásra, de a válogatott megmutatta, hogy nem szabad leírni, bárkivel fel tudja venni a versenyt. Óriási siker lenne a magyar futballnak, a magyar nemzetnek, ha tovább tudnánk jutni. Viszont a földön kell maradni, hiszen tudjuk, a német válogatott legalább olyan komoly szinten van, mint Portugália és Franciaország, ugyanúgy topligás játékosok alkotják a csapatot. Azt a bátor játékot kell mutatnunk, amit a franciák ellen is, és akkor meglepetést okozhatunk. A németek azért néha ki tudnak fogni rosszabb napot, reméljük, ez szerdán is így lesz. Ez egy nagy sansz, úgyhogy mindent fel kell tenni a pályára, győzelemre kell játszani. Teljesen mindegy, mi lesz az eredmény: kikaphatunk három nullra vagy nyerhetünk egy nullra, a lényeg, hogy megpróbáljunk élni ezzel az eséllyel. Szerintem most is lesznek helyzeteink, türelmesen, rizikó nélkül kell játszanunk, ahogy tettük azt már korábban is. Meg kell becsülnünk a labdát, amire Marco Rossi biztosan fel is készíti a csapatot. Idegenben játszunk, nem lesz mögöttünk egy szurkoló hadsereg, hogy belehajszoljon minket a győzelembe. Viszont ahogy olvastam, pár ezer magyar ott lesz Münchenben, szerintem ők is nagy hangulatot fognak teremteni. A játékosok motivációjával sem lesz gond, ki ne akarna ekkora lehetőséget megragadni, meglátjuk, ez mire lesz elég. Mivel a németek szeretnek letámadni, fontos lesz, hogy gyors és jó döntéseket hoznunk, mert folyamatosan próbálnak majd nyomást gyakorolni ránk. A csapat biztosan felkészült erre, és ha úgy van, nem szégyen egy jó nagyot belerúgni a labdába, hogy üres területre kerüljön, és mi presszingelhessünk. Egy kis előnyt biztosan jelenthet, hogy több játékosunk is a Bundesligában szerepel, hiszen ismerhetik az ellenfélből azokat, akik szintén a német bajnokságban játszanak, adhatnak egy-két hasznos információt a csapattársaknak. Remélem, Szalai Ádám tényleg pályára tud lépni, mert nagyon fontos szerepe lehet. Főleg, ha a visszatámadás miatt nem tudjuk hová passzolni a labdát, akkor fel tudjuk rá ívelni, ő megtartja vagy lekészíti, és mehetünk egy-két érintőben. Nagy segítsége a csapatnak nemcsak a pályán, hanem azon kívül is.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ – A SZERDAI PROGRAM

21.00: Portugália–Franciaország, Budapest (Tv: Duna Tv) – élőben az NSO-n!

21.00: Németország–MAGYARORSZÁG, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!