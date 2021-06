Marco Rossi két éve majdnem lemondott, de most nem fél a visszaeséstől

Marco Rossi először arról beszélt, melyek azok a tényezők, amelyekben sikerült felvenni a versenyt az Európa-bajnokságon a világelittel, és melyik az, amelyikben még mindenképpen fejlődnie kell a csapatnak.

„Félelem nélkül játszunk. Fizikailag és taktikailag is felvesszük a versenyt, technikailag van lemaradásunk, de nem a hiányosságokról szeretnék beszélni, hanem én is köszönetet szeretnék mondani a fiúknak a teljesítményért – fogalmazott Rossi, aki a tapasztalatairól is beszélt. – A stábbal, a csapattal együtt sokat fejlődtünk. Van csapatunk. A fiúk motiváltak és rátermettek. Támadófocit szeretnék játszatni, ebben még fejlődnünk kell, de mindig van hova fejlődni. A magam részéről minden napban fejlődési lehetőséget látok. Egy jó edző nem attól jó, hogy jó taktikus, hanem hogy fokozatosan fejlődni tud a csapatával együtt.”

Ezután a csapat védekezéséről beszélt.

„A három belső védős rendszert azért szeretem, mert rugalmas, az adott ellenfélhez, helyzethez lehet igazítani, hogy mikor játszunk támadóbb, mikor védekezőbb felfogásban. De alapvetően nincs egy játékrendszer, amivel biztos a győzelem. Nyilván Franciaország és Portugália ellen be voltak határolva a lehetőségeink.”

Rossi beszélt az Eb lehetséges hozadékairól is, arról, mi kell ahhoz, hogy az Eb-n látott szintet meg tudja tartani a csapat, továbbá azt is elmondta, min változtatna utólag.

„Számíthatnak arra a játékosaink, hogy erősebb bajnokságba tudnak majd szerződni, és ha több nemzetközi mérkőzést tudnak játszani, akkor tovább tudnak fejlődni. Nem tartok attól, hogy visszaeshet a csapat hozzáállása, küzdőszelleme. Amíg én leszek a szövetségi kapitány, már nem lesz visszaesés, mert csak olyanokat hívok meg, akik fizikailag erősek, gyorsak, motiváltak, sokat futnak. Nem kell mindenkinek Szoboszlai Dominikhoz hasonló technikai képességekkel rendelkeznie, ha a felsorolt kívánalmaknak megfelel. 2019-ben, Cardiffban azt mondtam magamnak, vagy felmondasz, vagy változtatsz a válogatási elveiden. Változtattam! Azokat hívom be a válogatottba, akik megérdemlik, mert a válogatott a magyar nép tulajdona. Ha valaki küzd, harcol, számíthat a meghívásomra. Bizonyos pozíciókban most megvolt kötve a kezem a hiányzók miatt. Ilyen volt például a balhátvédposzt, mert nem az Fiola igazi posztja. Viszont például Szalai Ádámot továbbra is pótolhatatlan játékosnak tartom. Ha valamit változtathatnék utólag, akkor azok a portugálok elleni cserék lennének.”

