Raheem Sterling góljával Anglia legyőzte a horvátokat

EURÓPA-BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ

D-CSOPORT

Anglia–Horvátország 1–0 (0–0)

London, Wembley Stadion, V: Orsato (olasz)

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Mings, Trippier – K. Phillips, Rice – Sterling (Calvert-Lewin 92.), Mount, Foden (Rashford 71.) – Kane (Bellingham 82.).

Horvátország: Livakovic – Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol – Modric, Brozovic (Vlasic 70.), Kovacic (Pasalic 85.) – Kramaric (Brekalo, 70.), Rebic (Petkovic 78.), Perisic.

Gólszerző: Sterling (57.)

Az 1992-es Európa-bajnokság óta első alkalommal fordult elő, hogy az angol válogatott kezdőjében Eb-n, vagy világbajnokságon ne szerepeljen játékos a Manchester Unitedből, vagy a Liverpoolból. Hogy ez a tény milyen összefüggésben van azzal, hogy Gareth Soutgate tizenegye kezdte jobban a mérkőzést, annak megítélését az olvasóra bíznánk. Alig telt el ugyanis öt perc a mérkőzésből, amikor egy gyors kontra végén Phil Foden 14 méterről lőtt, s a labda a jobb oldali kapufa tövéről pattant ki.

Az angol válogatott fölényét a továbbiakban is megőrizte, ám a vezetést nem sikerült megszereznie – igaz, túlzottan nagy lehetőségekhez nem is jutottak el Kane-ék. A horvát válogatott bő 20 perc után kezdett éledezni, ám a játék csak a szüneti előtti percekben pörgött fel: előbb Trippier bombázott a sorfalba 17 méterről egy szabadrúgást, majd éppen a sorfalban eltalált Perisic tört be ígéretesen az angol tizenhatoson belülre, de Mings közbelépett. A gól nélküli első félidőt tulajdonképpen nem tekinthetjük meglepetésnek, mert az angolok a legutóbbi hét Eb-meccsükből hatszor nem szereztek gólt az első félidőben.

A második játékrész elején már nem ragadtak be a rajtgépbe a horvátok, gyorsan egészpályás letámadással lepték meg az angolokat, s sikerült is zavarba hozni az angolok hátsó alakzatát, ám Jordan Pickford a helyén volt. Ekkor már a horvátok is többet birtokolták a labdát, Luka Modric távoli lövése pedig a horvát válogatott felébredésének egyértelmű jele volt. Ehhez képest a szünet utáni első akciójával megszerezte a vezetést az angol válogatott: Kalvin Phillips remek passza után Raheem Sterling helyezett a kimozduló Dominik Livakovic kapus mellett a kapuba.

S az angol válogatott kis híján gyorsan növelte az előnyét, ám Mount beadása után Harry Kane közelről a kapu mellé lőtt, majd neki zuhant a kapufának, noha, ijesztőnek tűnt a jelenet – főleg a Christian Eriksennel történtek után – Kane rövid ápolás után folytatni tudta.

Az utolsó húsz percre fordulva Zlatko Dalic a horvátok szövetségi kapitánya cserékkel próbálta meg frissíteni a csapatát – bő tíz perccel a vége előtt pedig csatasorba állította többek között Bruno Petkovicot is, aki a selejtezők során a horvátok házi gólkirálya volt –, kevés sikerrel, miközben az angolok biztosan őrizték minimális előnyüket. A hajrára aztán már Kane is pihenőt kapott, s még az is belefért nekik, hogy Jude Bellinghamet beállítsa a helyére Southgate, aki ezzel 17 évesen és 349 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki Eb-n pályára lépett.

Az eredmény a hajrára már nem változott, s ezzel a Gareth Southgate vezette angol válogatott történelme során első alkalommal kezdett győzelemmel egy Európa-bajnokságot.

ANGLIA – VÉGLEGES KERET (26 fő)

KAPUSOK: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

VÉDŐK: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid – Spanyolország), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Jude Bellingham (Borussia Dortmund – Németország), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham United)

TÁMADÓK: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund – Németország), Raheem Sterling (Manchester City)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Gareth Southgate

HORVÁTORSZÁG – VÉGLEGES KERET (26 fő)

KAPUSOK: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton – Anglia)

VÉDŐK: Sime Vrsaljko (Atlético Madrid – Spanyolország), Domagoj Vida (Besiktas – Törökország), Josip Juranovic (Legia Warszawa – Lengyelország), Dejan Lovren (Zenit – Oroszország), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille – Franciaország), Borna Barisic (Rangers – Skócia), Mile Skoric (NK Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Domagoj Bradaric (Lille – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), Marcelo Brozovic (Internazionale – Olaszország), Milan Badelj (Genoa – Olaszország), Mateo Kovacic (Chelsea – Anglia), Nikola Vlasic (CSZKA Moszkva – Oroszország), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

TÁMADÓK: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Internazionale – Olaszország), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Josip Brekalo (Wolfsburg – Németország), Ante Rebic (Milan – Olaszország), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország)

TARTALÉKOK: Ivica Ivusic (kapus, NK Osijek), Filip Uremovic (védő, Rubin Kazany – Oroszország), Marin Pongracic (védő, Wolfsburg – Németország), Nikola Moro (középpályás, Dinamo Moszkva – Oroszország), Lovro Majer (középpályás, Dinamo Zagreb), Toma Basic (középpályás, Bordeaux – Franciaország), Kristijan Lovric (támadó, HNK Gorica), Marko Livaja (Hajduk Split)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Zlatko Dalic