Szinte teljesen megtelt a Borostyán étterem terasza, ahol közös meccsnézést szerveztek szerdán este a németek elleni Eb-csoportmeccs idejére. Nem véletlen a felfokozott hangulat, ugyanis a magyar válogatott támadója, Ádám Martin Forráskútról származik.

Válogatott mezes fiatalok, gyerekek, egy nagy magyar zászló, és megerősített hangrendszer: alaposan készültek a forráskútiak a németek elleni meccsre.

– Martin másfél napra hazalátogatott az Eb előtt, ki is jött az utolsó meccsünkre a Sándorfalva II. ellen, ahol sokan készítettek vele közös képet is, majd ivott velünk egy sört a baráti beszélgetés során – kezdte K. Tóth Gyula, a helyi csapat játékos-edzője, aki kitért rá, a csapatot az öt évvel ez előtti újjáinduláskor támogatta, segítette a válogatott játékos. – Biztató szavakkal indítottuk útnak, nagyon szurkolunk neki, büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen kis falu játékost tudott adni egy Eb-re. A fiatalokat is motiválja Martin története. Ritka, hogy valaki ilyen lazán, összeszedetten kezelje ezeket a mémeket. Ezt ő is elmondta, erős a csontozata, de egy támadónak fedeznie kell a labdát. Megmaradt ugyanolyan közvetlen srácnak, mint aki volt – utalt K. Tóth Gyula arra, hogy a napokban az internetes mémek főszereplője volt a forráskúti csatár.