Piros-fehér-zöldbe öltözött a magyar válogatott szálláshelye A magyar válogatott egy csendes németországi kisvárosban, Weiler im Allgäuban rendezte be a főhadiszállását az Európa-bajnokságon. A mieink itt, festői környezetben készülnek a szombati, Svájc elleni mérkőzésükre (15.00). Az Origo tudósítója a helyszínről jelentkezett be, az ott készült videón láthatjuk válogatottunk edzőpályáját. Ez a hotel a magyar válogatott jelenlegi otthona, ahonnan az edzőpálya mindössze néhány perc sétával elérhető: A helyszíni beszámolóból kiderül, Weiler im Allgäuban nagy örömmel fogadták a magyar válogatottat, volt olyan ház, ahol a német lobogó mellett a magyar is helyet kapott. Weiler im Allgäuban is szurkolnak a magyar válogatottnak

Fotó: Mirkó István