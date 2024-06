Jó barátok

Rátérve a pénteken kezdődő küzdelmekre, elárulta, hogy a magyar válogatott kapusával, Dibusz Dénessel, valamint Sallai Rolanddal jó viszonyt, baráti kapcsolatot ápol. Évek óta olyan teljesítményt tesz le az asztalra a nemzeti csapatunk, ami előtt illik kalapot emelni.

Az elmúlt időszakban bemutatott szereplése miatt ezt a magyar válogatottat senki ellen sem szabad leírni. Az viszont hozzátartozik, nagyon kemény csoportba kerültünk, egy-egy hibának vagy éppen extra megoldásnak kiemelt jelentősége lehet majd. Papíron Németország és Svájc esélyesebb ellenünk, de nemegyszer megmutatták már a srácok, hogy egy esélyesebb ellenféllel szemben mennyire jól, szervezetten és motiváltan képesek futballozni. Az pedig kifejezetten jobban is áll a válogatottunknak, amikor a másik csapat birtokolja többet a labdát

– magyarázta.

Természetesen a magyaroknak szurkol a torna során, de szimpatizál a franciákkal és az angolokkal is. Nyomon követi két kedvenc arsenalos játékosának is az Eb-jét. Granit Xhaka rögtön a magyarok ellen kezd Svájccal, de Kai Havertz is pályára léphet majd ellenünk német címeres mezben.

Fotó: Kovacs Peter



Rendszeresen tippelnek

Hétfőtől elkezdi a felkészülést a következő idényre a Szeged-Csanád GA, amelynek kapcsán Márkvárt Dávid megjegyezte, biztosan tippelnek majd a meccsekre egymás közt, ennek az állandó megszervezője és lebonyolítója a kapus, Molnár-Farkas Tamás.

A Zue.hu Szegedi VE vízilabdázója, Sánta Dániel a labdarúgó-Európa-bajnokság közösségépítő jellegét emelte ki elsőként. Szűk körben a barátokkal ő is rendszeresen tippel, emiatt is különleges figyelem övezi ezeket a tornákat a részükről.

Nemrég egy gyermekkori álma vált valóra, ugyanis Real Madrid-szurkolóként először látogatott el a Santiago Bernabéu Stadionba. A spanyol bajnokság utolsó fordulójának mérkőzését nézte meg a Real Betis ellen (0–0), amely az Eb után visszavonuló Toni Kroos búcsúztatása miatt volt igazán különlegesre.

Sánta Dániel örülne, ha meglepetéscsapat is eljutna az Eb-végjátékába. Fotó: Karnok Csaba

Valóra vált álom

Különleges élmény volt az első külföldi futballmeccs, amit személyesen láttam. Egészen brutális, hogy a televíziós közvetítések mennyire nem adják azt vissza, amikor például Kroos egy negyven méteres passzt ad Carvajalnak, jóformán odavarázsolja a labdát a lábára

– mesélte. Hozzátette, hogy a Puskás Arénában még sajnos nem járt, de tervezi, hogy a közeljövőben ellátogat majd egy hazai meccsre.