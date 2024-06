Labdarúgó Európa-bajnokság

A-csoport, 1. forduló

NÉMETORSZÁG–SKÓCIA

München, Allianz Aréna. Vezeti: Clément Turpin (francia).

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstaedt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

SKÓCIA: Gunn – Ralsto, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson – McGinn, McTominay, McGregor, Christie – Adams. Szövetségi kapitány: Steve Clark.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Meglátjuk, mire megy egymással a házigazda Németország és Skócia a labdarúgó Európa-bajnokság nyitányán.

Cikkünk folyamatosan frissül!

20:29 – A fal most Münchenben áll

A németek kapusa is felkészült a találkozóra. Nem lesz egyszerű olyan bombát elereszteni, ami átüti ezt a falat.

20:20 – Üzent a skótok legendája

Sir Alex Ferguson, a Manchester United edzőlegendája üzent honfitársainak: – Remélem mindannyian élvezitek, hogy ma szurkolhattok a srácoknak! Steve Clarke fantasztikus munkát végzett, reménykedjünk hát, hogy sikerrel térhetünk haza. Had mondjak néhány szót a szurkolóinkról is: akármikor külföldre utazunk, bárhova is megyünk, feledhetetlen, ahogy szurkoltok! Mindig támogatjátok a csapatot az eredménytől függetlenül! Köszönjük ezt a rengeteg támogatást! Remélem, ez a nap is nagyszerűen alakul számunkra, de a legfontosabb, hogy élvezzük ki!

💬 A message from Sir Alex Ferguson ahead of the opening match 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/Czy1fxRSuO — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024

20:15 – Az Aréna is teljes díszében pompázik

Nem csak a szurkolók és a játékosok, az Allianz Aréna is készen áll a rajtra.

20:10 – A hazai játékosok leellenőrizték a pályát

Megvolt a szokásos séta a pályán. A német válogatott játékosai elkezdték szoktatni magukat a mai atmoszférához.