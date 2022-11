A B csoport első mérkőzésén Anglia magabiztos, 6–2-es győzelmet aratott Irán felett, a katari vb második napjának zárómeccsén pedig a kvartett másik két tagja, az Egyesült Államok és Wales játszott egymással.

Jobban kezdtek az amerikaiak, kapura veszélyesebbek is voltak, majd bő fél órát követően Weah léphetett ki középen, és passzolt higgadtan Hennessey mellett a kapuba, ezzel megszerezte a vezetést az Egyesült Államok.

Habár az első félidőben túl sok mindent nem mutatott Wales, a szünetben beállt Moore játékának is köszönhetően jóval támadóbb játékot mutattak be a második játékrészben. Turner védésére is szükség volt egy fejesnél, majd az egyre veszélyesebb walesiek büntetőhöz jutottak tíz perccel a lefújás előtt. Ekkor Bale-t rúgta meg hátulról Zimmermann, a katari játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé a sértett állt, és a walesi válogatottsági gólrekorder nem hibázott, Bale kiegyenlített.

Ez lett a vége, a csoportot így Anglia vezeti 3 ponttal, az Egyesült Államoknak és Walesnek 1-1 pontja van, míg Irán pont nélkül várhatja a B csoport második fordulóját. A második körben Anglia–Egyesült Államok és Wales–Irán meccseket rendeznek.

Egyesült Államok–Wales 1–1 (1–0)

Labdarúgó vb, B csoport, 1. forduló. Al-Rajjan, Ahmed bin Ali Stadion. V: al-Dzsasszim (katari)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: M. Turner – Dest (Yedlin, 74.), Ream, Zimmerman, A. Robinson – McKennie (Aaronson, 66.), T. Adams, Musah (Acosta, 74.) – Weah (J. Morris, 88.), Sargent (H. Wright, 74.), Pulisic. Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter.

WALES: Hennessey – Mepham, Rodon, B. Davies – C. Roberts, Ampadou, Ramsey, N. Williams (B. Johnson, 79.) – H. Wilson (S. Thomas, 90+3.), Bale, D. James (K. Moore, a félidőben). Szövetségi kapitány: Robert Page.

Gólszerzők: Weah (36.), ill. (Bale 82. – tizenegyesből)