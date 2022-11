Azok után, hogy Szaúd-Arábia a katari világbajnokságon 2–1-re legyőzte Argentínát, az országban másnapra munkaszüneti napot rendeltek el, és most a játékosokat is megajándékozta az angol Newcastle Unitedet is tulajdonló koronaherceg, Mohammed bin Szalman al-Szaud.

Mint a SportBible megírta, a herceg minden szaúdi válogatott játékosnak egy 363 ezer font értékű (174 millió forint) Rolls-Royce Phantom típusú autót ad ajándékba az argentinok elleni győzelem miatt.

Érdekesség, hogy már az 1994-es amerikai vb-n a belgák ellen csodagólt szerző Szaid al-Ovairan is egy Rolls-Royce-t kapott a gólja után.

Szaúd-Arábia a második meccsén viszont kikapott Lengyelországtól 2–0-ra.