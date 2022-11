Gyakorlatilag az első pillanattól kezdve felborult a pálya a Lengyelország–Argentína meccsen. A lengyeleket Szczesny kapus tartotta meccsben, aki az első félidő során hét védést is bemutatott, közte megfogta Lionel Messi tizenegyesét is. A félidei gól nélküli döntetlen miatt ugyanakkor aggódhattak az argentinok, de a lengyelek csak a védekezésre fókuszáltak.

A szünet után az első percben betalált Argentína, Mac Allister kissé eltört labdája pont úgy érkezett, hogy azt már a lengyel kapus sem tudta hárítani. Innentől érezhetően könnyedebbé vált Messiék játéka, Julián Álvarez megduplázta az előnyt. A lengyeleknek ez a kétgólos hátrány is tökéletesen megfelelt, hiszen Mexikó is csak 2-0-ra vezetett sokáig Szaúd-Arábia ellen, és mivel a két csapat minden mutatója azonos volt, a fair-play sorrendben (azaz a kevesebb sárga lap miatt) a lengyelek álltak továbbjutásra. Argentína nem szerzett több gólt, így is csoportelső lett, a lengyeleknek pedig ez így volt a legjobb - főleg, hogy a szaúdiak betaláltak Mexikónak, így a gólkülönbség döntött, nem a fair-play mutató.

Argentína csoportelsőként jutott tovább, és Ausztráliával játszik majd a legjobb nyolc közé kerülésért, míg a lengyelek a címvédő franciák ellen játszanak majd a nyolcaddöntőben.

Lengyelország–Argentína 0–2 (0-0)

Labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 3. forduló. Doha, 974 Stadion, 44089 néző. Vezette: Makkelie (holland)

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (Jedrzejczyk, 72.) – Krychowiak (Piatek, 83.), Bielik (Szymanski, 62.) – Zielinski, Swiderski (Skóras, a szünetben), Frankowski (Kaminski, a szünetben) – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz

Argentína: Emiliano Martínez – N. Molina, C. Romero, Otamendi, M. Acuna (Tagliafico, 59.) – Mac Allister (Almada, 83.), De Paul, Enzo Fernández (Pezzella, 79.) – Di María (Paredes, 59.), Messi, Julián Álvarez (La. Martínez, 79.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Mac Allister (46.), Julián Álvarez (67.)