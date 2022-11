A montenegrói Milic Starovlah a szomszédos országnak, Szerbiának szurkol Katarban. Úgy fogalmazott, közel vannak egymáshoz, egy nyelvet beszélnek, így reméli, hogy megnyerik a tornát, de nagyon nehéz dolguk lesz.

Kerpel-Fronius Balázs Argentínának drukkol Lionel Messi miatt. – Divatszurkolónak azért nem vagyok nevezhető, mert akár egy dél-amerikai selejtező-mérkőzésen is megnézem az argentinokat, most is ők a favoritjaim – tette hozzá.

Az irányító Desmond Washington honfitársainak, az Egyesült Államoknak szurkol természetesen. – Sokkal jobb a csapat mint korábban, eddig nincsenek túl jó eredményeink, de most reménykedem az éremszerzésben – mondta a 30 éves kosárlabdázó.