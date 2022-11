Thomas Delaney, a dánok védekező középpályása térdsérülést szenvedett a Tunézia elleni, keddi mérkőzésen, emiatt a továbbiakban nem játszhat a katari labdarúgó-világbajnokságon.

A 31 éves futballistát a gól nélküli döntetlennel zárult összecsapás első félidejének vége előtt le kellett cserélni, a meccs után elvégzett orvosi vizsgálatok alapján pedig négy hét pihenőre kényszerül.

– Hiányozni fog a pályán is és azon kívül is. A többi játékos azonban készen áll a folytatásra, és még így is erős kerettel vághatunk neki a következő mérkőzéseknek – kommentálta játékosa kiesését Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya.

Dánia legközelebb szombaton játszik Franciaországgal, majd jövő hét szerdán Ausztrália ellen zárja a csoportkört.