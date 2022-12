A történelem egyik, hanem a legjobb világbajnoki döntőjét rendezték meg vasárnap, amikor Argentína 3–3-as 120 percet követően tizenegyespárbaj után legyőzte Franciaországot, és megszerezte harmadik világbajnoki címét. A történelmi meccset a Vidux-Szegedi RSE argentin légiósa nem tudta teljes egészében követni, mert éppen úton volt Brazíliába.

– Az első félidőt a repülőn tudtam követni, teljesen őrült érzés volt. Főleg, hogy a második félidőre eltűnt a wifi, így nem tudtam követni a folytatást. A tizenegyesekre érkeztem Madridba, szerencsére ott már nem volt gond az internettel. Szavakkal nem tudom leírni, milyen érzelmek uralkodtak rajtam a büntetőpárbaj alatt és után – mondta lapunknak az SZRSE argentin röplabdázója.

Buenos Airesben óriási ünnep van a világbajnoki győzelem óta, munkaszüneti napot rendeltek el az országban a szerdai napra, amikor hazaérkeznek a friss világbajnokok.

– Boldogság, és történelem. Ez a két szó jellemzi most Argentínát. Ezek a szavak önmagukért beszélnek, olyan fokú öröm van most otthon, ami nem is erről a világról származik. Örökre beírták magukat a történelemkönyvbe a a fiúk a Katarban szerzett győzelemmel.

Bár az argentin csapatban Lionel Messi volt a húzóember, rajta kívül ketten is nagyszerű vb-t zártak. Enzo Fernandezt választották a torna legjobb fiatal játékosának, míg Julian Álvarez fontos gólokkal segítette a csapatot.

– Nagyon boldog vagyok Enzo Fernandez és Julian Álvarez miatt, mert két olyan srácról beszélünk, akik a kedvenc argentin klubomból, a River Plate-ből indultak. Azt gondolom, ha Messi visszavonul a válogatottból, akkor is remek válogatottunk lesz. Olyan csapatunk van kialakulóban, amely minden meccs utolsó pillanatáig küzd az argentin színekért! – tette hozzá Tomás Dileo.