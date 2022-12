A két dél-amerikai ország férfi állampolgárainál az a meglepő, ha valakinek nincs kapcsolata a labdarúgással: nem kivétel ez alól Davi Pozzobon és Tomas Dileo sem. A Vidux-Szegedi RSE brazil, illetve argentin légiósa elmondta, mindketten fociztak gyerekkorukban.

– Amikor gyerek vagy, minden a labdarúgás körül forog, az iskolában is mindenki focizik. Nagyon korán megismerkedünk a labdával, ez generációk óta így van – mondta Davi Pozzobon. Tomás 12 éves koráig űzte a labdarúgást, majd döntenie kellett, és végül a röplabdát választotta.

Mindkettejük országa remekül teljesít Katarban, Brazília és Argentína is ott van a legjobb nyolc között – sőt, mindkét országot végső győzelemre esélyesnek is tartják.

– Brazíliának szüksége van erre a győzelemre. A brazilok egyébként elég megosztottak jelenleg a politika miatt, a futball viszont a mi Disney-nk. Amikor rossz napod van, nem érzed jól magad, akkor a világbajnokság az, ami segíthet. Brazília számára nincs jobb alkalom arra, hogy megnyerje a vb-t

– válaszolta Davi Pozzobon arra, miként látja az esélyeket.

– Az egész nemzet nevében beszélhetek: szeretnénk világbajnokok lenni, főként Messi miatt. Az utóbbi időben Argentína közel állt a győzelemhez, a németek elleni, 2014-es döntő a mai napig fáj. Messi gyakorlatilag mindent megnyert a válogatottal, kivéve a világbajnokságot. A mostani vb nem csak Messi, hanem Argentína számára is egy utolsó esély – taglalta Tomás Dileo.

Hogy mennyire temperamentumos drukkerek a szegedi röplabdázók? Davi elmondta, ha társaságban nézi a meccseket, akkor csendesebb, otthon viszont igencsak megéli a történéseket.

– A meccsnapok a legidegesebb napok, már egészen másképp ébredek, mikor tudom, hogy aznap játszunk a vb-n. A szíved is gyorsabban ver egész nap ilyenkor.

Tomás a 2018-as vb-t még Argentínában követte, ahol a közös meccsnézéseken bizony komoly kiabálások követték a feszültebb pillanatokat.

– Most más a helyzet, mert otthon vagyok és csak a barátnőm van vele. A vb előtt azt mondtam, nyugodt leszek. Aztán jött a Szaúd-Arábia elleni nyitómeccs... nem hittem el! Stresszesebb voltam, mint otthon! A hollandok elleni pénteki meccs miatt már most izgulok, a barátnőmnek is azt mondtam: ne szóljon hozzám, és bocsánat, ha sokat kiabálok majd – mondta a szegediek argentin játékosa.

Azt mindketten elmondták, hazájukban gyakorlatilag megáll az élet, amikor a válogatott játszik: bezárnak a boltok, nincs tanítás az iskolákban. Ez csak fokozódhat akkor, ha a két nemzet sikerrel veszi a nyolcaddöntőket is, ekkor ugyanis az elődöntőben Brazília–Argentína meccset rendeznének. Ehhez előbbinek Horvátországot, utóbbinak pedig Hollandiát kellene legyőznie pénteken.

– Egymás között azt beszéltük, igazából a nyolcaddöntőkkel kezdődött el a világbajnokság. Nehéz volt elképzelni, hogy Argentína vagy Brazília kiesik a csoportkör után, innentől kezdve viszont minden meccsen egy szívinfarktussal ér fel. Persze, egymás között nem vesszük ennyire komolyan, meglátjuk, ki lesz a jobb – tekintett a várható derbire Davi Pozzobon.

– Innentől kezdve minden meccs felér egy döntővel. A hollandok elleni meccs előtt is idegesek vagyunk, de el sem tudom képzelni, hogy milyen lenne a hangulat egy Brazília elleni elődöntőben. Ez egy klasszikus meccs, őszintén mondva, remélem, hogy össze is jön ez a párosítás. Ez nem egy futballmeccs, ez egy igazi show lenne

– emelte ki Tomás Dileo.