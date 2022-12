A magyar futball egyetlen aranylabdása 20 évesen és 261 naposan Bulgária kapuját vette be három alkalommal 1962. június 3-án. A legfiatalabb triplázó Pelé, aki 17 évesen és 244 naposan szerzett három gólt 1958-ban Svédország ellen.

Ramos a portugálok Svájc elleni 6-1-es nyolcaddöntős sikeréből vette ki a részét három góllal, vb-újoncként triplázott, erre előtte legutóbb a német Miroslav Klose volt képes 2002-ben, Szaúd-Arábia ellen. A kieséses szakaszt tekintve ez ifjú portugál előtt a csehszlovák Tomas Skuhravy 1990-ben, a nyolcaddöntőben Costa Ricával szemben volt három ízben is eredményes. Ramos a második, aki a triplázás mellett gólpasszt is adott a világbajnokság rájátszásában, őt megelőzően hasonló 3+1-re Angelo Schiavio volt képes 1934-ben, az Olaszország-Egyesült Államok (7-1) nyolcaddöntős meccsen. A portugál futballnak a kieséses vb-etapokra vonatkozó eredményességi mutatójában akad Ramosnál is hatékonyabb játékos: Eusébio négy gólt szerzett Észak-Korea ellen az 1966-os negyeddöntőben.

A vb-történetben az élre ugrott Spanyolország azáltal, hogy tizenegyesekkel kikapott Marokkótól, mert így ötből már négy büntetőpárbajban járt pórul világbajnokságon. A negatív rangsorban a második helyen Anglia és Olaszország osztozik, egyformán 3-3 alkalommal elveszített 11-es rúgásokkal. Ugyanakkor Marokkó története során először nyert büntetős párharcot, korábban két szétlövésben vett részt, s 1988-ban Algériával, 2019-ben pedig Beninnel szemben maradt alul az Afrika Kupában.

A Portugália ellen hatszor is kapituláló Svájc 1963 óta nem kapott ennyi gólt egyetlen meccsen sem, mint most: csaknem hatvan éve, hazai pályán 1-8-ra végzett Angliával barátságos mérkőzésen, illetve az 1954-es világbajnokságon 7-5-re veszített Ausztriával szemben – írta az IFFHS.