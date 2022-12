A francia L'Equipe arról ír, a válogatott két belső védője, Raphael Varane és Ibrahima Konaté is megbetegedett az Argentína elleni vb-döntő előtt.

A franciáknál Rabiot és Upamecano is betegség miatt hagyta ki a Marokkó elleni elődöntőt, csütörtök reggelre pedig Kingsley Coman is is hasonló okok miatt volt maradi.

A francia lap értesülései szerint Konaté vírusfertőzése súlyosabb, Varane viszont enyhébb tüneteket mutat.