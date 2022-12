Brazília–Dél-Korea 4–1 (4–0)

22. labdarúgó-világbajnokság, Katar. Doha, 974 Stadium, 44 ezer néző. Vezette: Clément Turpin (francia).

Brazília: Alisson (Éderson, 80) – Éder Militao (D. Alves, 63.), Th. Silva, Marquinhos, Danilo (Bremer, 73.) – L. Paqueta, Casemiro, Neymar (Rodrygo, 81.) – Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr. (Martinelli, 71.). Szövetségi kapitány: Tite.

Dél-Korea: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu (Hong Csul, a szünetben) – Li Dzse Szun (Li Kang In, 74.), Dzsung Vu Jung (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Kwaik, 65.), Hvang Hi Csan – Szon Hung Min, Cso Ku Szung (Hvang I Dzso, 80.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento.

Gólszerzők: Vinícius Júnior (7.), Neymar (13. – 11-esből), Richarlison (29.), Paqueta (36.), ill. Paik Szung Ho (76.).