Búcsúzhat a legutóbbi bronzérmes Belgium a világbajnokságtól, amelynek jóformán csak a győzelem jelenti a folytatást a legjobb 16 közé: pontosabban egy döntetlennel is továbbjuthat még, de ekkor az is kell, hogy a csoportkör után már biztosan búcsúzó Kanada nagy arányban nyerjen Marokkó ellen. Az afrikaiaknak egy döntetlen is a nyolcaddöntőt jelenti, de még egy kétgólos vereség is belefér, amennyiben a horvátok nem kapnak ki a belgáktól.

Az E csoportban még mind a négy csapat továbbjuthat, ám a legkedvezőbb helyzetben a négypontos Spanyolország van, amelynek egy döntetlen is elég Japán ellen: sőt, egy vereség is belefér, ha a németek nem hozzák be a gólkülönbségbeli hátrányukat, ami nyolc gólt jelent a forduló előtt. Japán egy győzelemmel jut tovább, míg döntetlennél abban kell bízniuk, hogy szintén döntetlenre végez egymással Costa Rica és Németország.

A négyszeres világbajnok német válogatott csak akkor juthat tovább, ha legyőzi Costa Ricát, míg a közép-amerikaiak számára a győzelem jelent tovább jutást, valamint a döntetlen is akkor, ha a spanyolok nyernek Japán ellen.

A mai program:

16 óra, F csoport

Horvátország–Belgium (M4 Sport)

Kanada–Marokkó (Duna World)

20 óra, E csoport

Japán–Spanyolország (M4 Sport)

Costa Rica–Németország (Duna World)