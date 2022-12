Az IFFHS (International Federation of Football Hystory and Statistics) elkészítette a 22. labdarúgó-világbajnokság álomcsapatát, amelyben a két döntős csapat közül három játékos képviseli Argenítnát, három Franciaországot, de a negyedik Marokkóból is van három játékos, illetve a bronzérmes horvátokat ketten képviselik.

Íme a világbajnokság álomcsapata az IFFHS szerint: Emiliano Martinez (Argentína) – Achraf Hakimi (Marokkó), Romain Saiss (Marokkó), Josko Gvardiol (Horvátország), Theo Hernandez (Franciaország) – Sofyan Amrabat (Marokkó) – Luka Modrić (Horvátország), Antoine Griezmann (Franciaország) – Lionel Messi (Argentína), Julian Alvarez (Argentína) – Kylian Mbappé (Franciaország).