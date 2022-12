Nézzük együtt a 22. labdarúgó-világbajnokság második elődöntőjét, azaz Franciaország és Marokkó csatáját!

Ez volt az elgondolás akkor, amikor lapunk szervezésbe kezdett, és úgy döntött, ezen meccs erejéig kitelepül a szegedi Hági Udvar és Étterembe, hogy a szurkolókkal együtt tekintse meg az esemény 62. mérkőzését. Mindezt pedig úgy, hogy az egykori NB I.-es labdarúgóval, a futsalválogatott korábbi tagjával, a női NB I.-ben szereplő KÉSZ-St. Mihály Szeged vezetőedzőjével, Koncz Zsolttal vezeti fel az esti meccset, vele beszélget majd a vb-ről, a futballról, saját pályájáról.

Habár a meccs 20 órakor kezdődött, a szurkolók már 19 óra környékén elkezdtek gyülekezni. A meccs elejéig rengeteg minden szóba került a nagyjából fél órás beszélgetésben, majd jöhetett a játék, amely révén sok apróbb és nagyobb ajándék talált gazdára.

– Furcsa ez a vb, hiszen nem egy befejezett idény után érkeztek Katarba a játékosok, hanem bajnokság közben, így dinamikusabb is a futballjuk. Taktikailag tökéletesen felkészültek a csapatok, de fizikailag is mindenki topon van. Egyébként is látható, a futball mennyire fizikai játék lett – foglalta össze tapasztalatait Koncz Zsolt.

A Franciaország–Marokkó mérkőzés lapzártánk után fejeződött be.