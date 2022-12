Jó szellemben kezdte a mérkőzést a japán csapat, amely a 43. percben szerzett vezetést: egy beívelést követően egy védőről került Maeda elé a labda, aki ballal közelről helyezett a hálóba.

A második félidőben az 55. percben jött a horvát egyenlítés Perisic fejesével, akinek Lovren beadása után szinte fel sem kellett ugrani a labdáért a védők között. A 90 perc alatt nem született további gól, így jöhetett a torna első 2×15 perces hosszabbításos meccse. És mivel több nagy esemény nem történt, a 11-esek döntöttek. Livakovic háromszor is védett, Horvátország pedig továbbjutott.

A másik napi meccsen Brazília röpke 36 perc alatt négyet vágott Dél-Koreának, így már a szünetre eldőlt minden kérdés. Az ázsiai csapat egy gyönyörű átlövésgóllal azért szépített, és kellemes emlékekkel búcsúzott a vb-től.

Japán–Horvátország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1), 11-esekkel: 1:3

22. labdarúgó-világbajnokság, Katar. Nyolcaddöntő, Al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 42 ezer 523 ezer néző. Vezette Ismail Elfath (amerikai).

Japán: Gonda – Tanigucsi, Josida, Tomijaszu – Ito, Endo, Morita (Tanaka, 106.), Nagatomo (Mitoma, 64.) – Doan (Minamino, 87.) Maeda (Asano, 64.), Kamada (Sakai, 75.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime.

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic – Kovacic (Vlasic, 99), Brozovic, Modric (Majer, 99.) – Kramaric (Pasalic, 68.), Petkovic (Budimir, 62., Livaja, 106.), Perisic (Orsic, 106.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Gólszerzők: Maeda (43), ill. Perisic (55.).



Brazília–Dél-Korea 4–1 (4–0)

22. labdarúgó-világbajnokság, Katar. Nyolcaddöntő, Doha, 974 Stadium, 44 ezer néző. Vezette: Clément Turpin (francia).

Brazília: Alisson (Éderson, 80) – Éder Militao (D. Alves, 63.), Th. Silva, Marquinhos, Danilo (Bremer, 73.) – L. Paqueta, Casemiro, Neymar (Rodrygo, 81.) – Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr. (Martinelli, 71.). Szövetségi kapitány: Tite.

Dél-Korea: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu (Hong Csul, a szünetben) – Li Dzse Szun (Li Kang In, 74.), Dzsung Vu Jung (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Kwaik, 65.), Hvang Hi Csan – Szon Hung Min, Cso Ku Szung (Hvang I Dzso, 80.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento.

Gólszerzők: Vinícius Júnior (7.), Neymar (13. – 11-esből), Richarlison (29.), Paqueta (36.), ill. Paik Szung Ho (76.).