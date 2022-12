Eljött a végjáték a 22. labdarúgó-világbajnokságon: már csak két csapat van versenyben a sportág legnagyobb dicsőségéért, a világbajnoki címért. Vasárnap 16 órától a címvédő Franciaország és a döntőben legutóbb 2014-ben érdekelt Argentína csap össze egymással, és döntenek arról, ki varrhatja fel a harmadik csillagot a mezére. Mindkét nemzet válogatottja ugyanis eddig két-két alkalommal tudott vb-t nyerni, a franciák 1998-ban és 2018-ban, míg Argentína 1978-ban és 1986-ban győzött.

Érdekességek

Először 92 évvel ezelőtt találkozott a két nemzet egymással: akkor Montevideóban, az első világbajnokság csoportkörében 1–0-ra nyert Argentína. Utoljára négy éve találkoztak egymással, akkor a 2018-as vb nyolcaddöntőjében, Kazanyban a franciák 4–3-ra nyertek. Világbajnokságon egyébként összesen háromszor játszottak egymás ellen, ezeken két argentin és egy francia győzelem született.

Mindkét csapat sikere történelmi lehet: ha Argentína nyer, akkor először fordul elő, hogy a Copa America címvédője megnyeri a világbajnokságot is, ha pedig a franciák megvédik a címüket, akkor harmadik csapatként tudják ezt megtenni. 1938-ban Olaszország, 1962-ben Brazília hajtotta végre ezt korábban.

Az előző négy világbajnok egyaránt európai volt, ilyen hosszú sorozatra pedig még nem volt példa, ezt hosszabbíthatja meg Franciaország. Az európai fölény a fináléra is vonatkozik, mivel a mostanival együtt az elmúlt öt világbajnokság döntőjének tíz résztvevőjéből nyolc európai volt, a két kivételt egyaránt Argentína jelenti, ugyanis 2014-ben is finalista volt, akkor kikapott Németországtól.

Eldönthették volna

A szegedi származású Völgyi Dániel – aki menedzserként dolgozik, miközben a Ferencváros öregfiúk együttesében és a Pest megyei I. osztályban szereplő Budakalászban futballozik – az argentinok sikerért várja.

– Számomra egy kicsit unalmas volt a világbajnokság első szakasza, a csoportkör. Aztán az egyenes kieséses részben már jöttek a jobb meccsek és a meglepetések is, ilyen volt például Németország korai búcsúja a csoportkör végén, pedig őket sokan a négy közé várták. Pici gyerekkorom óta brazil szurkoló vagyok, egyszer kaptam is egy sárga brazil Ronaldo-mezt, amelyben napokig iskolába jártam, aludtam, szinte mindig abban voltam. Szerintem ezt a vb-t elszúrták Neymarék: a horvátok statisztikája alapján jól látható volt, hogy az egyenes kieséses szakaszban nagyon sokszor 11-esekkel jutottak tovább. Na, azt nem lett volna szabad hagynia a braziloknak, hogy eddig elmenjen a meccs. Volt 120 percük arra, hogy megszerezzék a második találatot, ehelyett Horvátország kiegyenlített, majd a 11-eseket jobban rúgta, Brazília pedig elbúcsúzott. A döntő? Inkább Argentína felé hajlok főleg Messi miatt, aki mindent megnyert már, kivéve a világbajnoki címet. Egyénenként a franciák jobbak, de ha Messi folytatja az eddig látott futballját, akkor feltörhető a gall védelem. Jó és izgalmas finálét várok – mondta Völgyi.

Régóta nekik szorít

Kiemelt izgalommal várhatja a vasárnapi döntőt Kerpel-Fronius Balázs, a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdázója ugyanis óriási argentin drukker: egyik kedvence, Giovani Lo Celso ugyan sérülés miatt nem lehetett ott a tornán. A nyolc évvel ezelőtt történtek után, amikor Argentína kikapott a döntőben a németektől, most reméli, végre Messiék emelhetik fel a győztesnek járó Jules Rimet kupát.

– Élénken emlékszem a 2014-es döntőre, amely után természetesen nem voltam boldog. Biztosan nagyon kemény döntő lesz, hiszen kiváló csapat a francia. Nagyon örülök már annak is, hogy az argentin csapat ennyire jól játszott, hiszen a nyitómeccs miatt megijedtem. Jó meccset várok, elsősorban azt remélem, nem egy unalmas null-null lesz, és abszolút argentin győzelmet remélek! – mondta Kerpel-Fronius Balázs.

Az argentinok egyik felfedezettje Julian Álvarez, aki az elődöntőben két gólt is lőtt a horvátoknak. A 22 éves csatár ugyan a Manchester Cityben játszik, de nevét minden bizonnyal most ismerte meg a futballszeretők szélesebb köre.

– Pár meccsen láttam már korábban, de az meglepett, hogy ennyire jó teljesítményre képes és ilyen helyzetekben is be tud találni, és meccseket tud eldönteni, az engem is meglepett. Szerencsére nem nekem kell megítélni, hogy ki van helye az argentin keretben, de biztos vagyok benne, hogy tud majd egyet előrelépni a karrierjében. A vb általában jó kiugrási lehetőség a labdarúgóknak, elég csak, ha a horvát kapusra, Livakovic-ra gondolunk, akit a Bayern München keresett meg, és azt gondolom, több marokkói játékos is előre tud majd lépni egyet. Még nem tudom, hol követem majd a döntőt, valószínűleg a csapattal lesz majd egy összeülés, az elődöntőket is így követtük és mind a kettő jól sikerült – zárta a Szedeák csapatkapitánya.

A várható kezdőcsapatok:

Franciaország: Hugo Lloris – Jules Kounde, Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernandez – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe – Olivier Giroud. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Argentína: Emiliano Martinez – Nicolas Tagliafico, Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Enzo Jeremias Fernandez – Julian Alvarez, Lionel Messi. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.