Újabb drámai meccs a katari világbajnokságon: a Marokkó–Spanyolország meccs 90, majd 120 perce sem hozott gólt. Mindezt azt jelentette, hogy Marokkó továbbra sem kapott gólt ellenféltől a vb-n, hiszen csak egy öngóllal tudták bevenni az afrikaiak kapuját.

Pedig mindkét csapatnak megvolt a lehetősége arra, hogy elkerülje a büntetőrúgásokat, Sanabria a 120. percben egy ordító helyzetet lőtt mellé az ötösről, így jöhettek a büntetők.

Szabiri magabiztos lövéssel nyitott, Sanabriáról viszont ez nem mondható el: a csereként beszállt spanyol a kapufára lőtte a maga büntetőjét. A második marokkói, Zijes is határozott és pontos volt, viszont Carlos Soler félmagas, gyenge lövését Bunu védte, két kör után 2–0. Benunt is kimondottan a büntetőkre küldték be, de az ő lövését Unai Simón olvasta, viszont Sergio Busquets is hibázott a spanyoloknál, háromból nulla a hispánoknál a büntetőknél.

Jöhetett így Hakimi, akinek a lába viszont nem remegett meg a teher alatt: alábökött a labdának, Unai Simón pedig elment a jobb oldalra, a labda viszont középre jött, így Marokkó nyert, és ott van a nyolc között, Spanyolország pedig utazhat haza.

Marokkó–Spanyolország 0–0 – tizenegyesekkel 3–0

Labdarúgó vb, nyolcaddöntő. Al-Rajján, Egyetemvárosi Stadion, 44. 677 néző. Vezette: Rapallini (argentín)

Marokkó: Bunu – Hakimi, Agerd (el-Jamik, 84.), Szaissz, Mazraui (Attijat Allah, 82.) – Unahi (Benun, 120.), S. Amrabat, Amallah (Seddira, 82.) – Zijes, En-Nesziri (Szabiri, 82.), Bufal (Abde, 66.). Szövetségi kapitány: Valid Regrari

Spanyolország: Unai Simón – M. Llorrente, Rodri, Laporte, Jordi Alba (Balde, 98.) – Gavi (Soler, 63.), Busquets, Pedri – Ferran Torres (N. Williams, 75., Sanabria, 118.), Asensio (Morata, 63.), Olmo (Fati, 98.). Szövetségi kapitány: Lius Enrique.