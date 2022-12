Fernando Santos szövetségi kapitány csak a kispadra jelölte Cristiano Ronaldót a Svájc elleni nyolcaddöntőn: mindez azonban inkább jobban hatott a portugál csapatra.

A lutizánok játéka ugyanis lehengerlő volt az első perctől kezdve: bő negyed órányi játékot követően Goncalo Ramos lőtt bombagólt, miután nagy erővel lőtte a labdát a rövid felsőbe. Nem sokkal később egy szögletet követően Pepe fejelte be a második portugál találatot, és a félidőig még több alkalommal is betalálhatott volna a 2016-os Eb-győztes.

Svájcnak a folytatásban sem sikerült változtatnia játékán: védekezésben továbbra is nehezen tudták megállítani ellenfelüket, miközben kapura sem voltak igazán veszélyesek. A fordulás után pár perccel Goncalo Ramos meglőtte a második gólját is, miután Dalot beadásáa érkezett remekül, majd négy perccel később gólpasszal jelentkezett a Benfica támadója, az akciót Raphael Guerrerio fejezte be, 4–0.

A hátralévő fél óra így formalitássá vált, Goncalo Ramos mesterhármasig jutott, első világbajnoki meccsén rögtön triplázni tudott. Svájcnak a szépítés összejött, de az utolsó szó Rafael Leao-é volt, a Milan játékosa egy remek csavarással zárta le a meccset.

Portugália gálázott, és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol Marokkó lesz az ellenfele.

Portugália–Svájc 6–1 (2-0)

Labdarúgó vb, nyolcaddöntő. Katar, Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion, 83 720 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)

Portugália: Diogo Costa – Dalot, Pepe, Rúben Dias, R. Guerreiro – Otávio (Vitinha, 73.), W. Carvalho, Bernardo Silva (Neves, 81.) – Bruno Fernandes (Leao, 87.) – Goncalo Ramos (Horta, 73.), Félix (C. Ronaldo, 73.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Svájc: Sommer – E. Fernandes, Schär (Comert, a szünetben), Akanji, R. Rodíguez – Freuler (Zakaria, 54.), G. Xhaka – Shaqiri, D. Sow (Seferovic, 54.), R. Vargas (Okafor, 66.) – Embolo (Jashari, 89.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerzők: G. Ramos (17., 51., 67.), Pepe (33.) R. Guerreiro (55.,), Leao (90+2.) ill. Akanji (58.)