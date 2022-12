Varga Gusztáv ügyvezető a 2,391 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló beruházást bemutató szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, működni látszik a cég "válságban fejleszt, konjunktúrában felkészül" stratégiája. Már hagyományosnak mondható, hogy a vállalkozás a gazdasági nehézségek idején kezd jelentős fejlesztési projektekbe.

A vállalkozás eredményességének egyik kulcsa, hogy kiváló épületenergetikai termékeket gyárt. A CE Glass 1989 Kft. által készített két- és háromrétegű hőszigetelő üvegek kézenfekvő energiatakarékossági megoldást jelentenek a vállalkozásoknak és a háztartásoknak - mondta a szakember.

A növekvő kereslet kielégítése érdekében kezdett a cég történetének eddigi legnagyobb fejlesztésébe. A Green Business Ipari Parkban 8400 négyzetméteres csarnokot építenek és bővítik, fejlesztik gépparkjukat - tudatta Varga Gusztáv.

Kormány Péter fejlesztési vezető a tervek szerint 2024 közepére megvalósuló beruházásról elmondta, a vállalkozás Közép-Európában egyedülálló innovatív technológiákat vezet be. A többi közt olyan automata szortírozó rendszert állítanak üzembe, amely a szabászasztalokat az egyéb megmunkálógépekkel összekötve az üveglapokat tárolja, a megrendeléseknek megfelelően összerendezi és érintésmentesen továbbítja. A megoldásnak köszönhetően jelentősen gyorsul a gyártási folyamat, csökken a lehetséges balesetek száma és a selejt aránya.

Hét új vákumos üvegmozgató berendezést vásárolnak, melyek az üveglapok mozgatását teszik biztonságosabbá. Olyan üvegszkenner-technológiát vezetnek be, mellyel automatikusan vizsgálható az üvegvastagság, a bevonatoldal, gyorsan kiszűrhetők a szabad szemmel nem látható anyagvastagsági és méretbeli hibák. Beszereznek egy automata léchajlító berendezést is, mellyel a kapacitásbővítés mellett a termékek energiahatékonysága tovább javítható - ismertette a fejlesztés részleteit a szakember.

Varga Gusztáv több mint százéves hagyomány folytatásaként 1989-ben nyitotta meg Szilánk néven képkeretező és üvegező műhelyét Szegeden. A vállalkozás az évek során nagykereskedelemmel, üvegfeldolgozással, szigetelőüveg-előállítással és üvegipari gépek gyártásával bővítette tevékenységi körét, és kilépett a nemzetközi piacra. A tevékenységét CE Glass néven folytató vállalkozás új termelő és logisztikai központját Szeged határában, Szatymazon 2012-ben adták át.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a családi tulajdonban álló, 48 alkalmazottat foglalkoztató CE Glass 1989 Kft. értékesítésből származó nettó árbevételét 2021-ben 2,65 milliárd forintra növelte a 2020-as 2,188 milliárd forintról. A vállalkozás adózás utáni eredménye 2020-ban 585 millió, tavaly 420 millió forint volt.