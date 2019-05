15 milliós segítség kell a megye cégének

A céget 2013 decemberében alapította a megyei önkormányzat, azzal, hogy pályázatokat menedzseljen. Erre a szakmai segítségre a legtöbb helyi önkormányzatnak szüksége van. Már az alapításkor elhangzott, nem ezen a cégen akar meggazdagodni a megye. A nonprofit kft., mihelyt lehetett, rögtön elkezdte a munkát, de mivel a pályázati források kifizetése sokat késett, bevételei is később érkeztek, így a tulajdonos segítségére szorult.



A 2018-as évről szóló beszámolóból kiderül, hogy 2017- ben még 33 millió 107 ezres volt a mínusz, szóval a cég csökkenteni tudta veszteségeit. Az öt fővel működő nkft. az utóbbi két évben 113 támogatási kérelmet adott be, és 59 projekt pályázatkezelését kezdte el. A megyében beadott TOP-projektek negyedének útját ez a cég egyengeti. Ügyfelei között 38 települési önkormányzat, több gazdasági társaság akad, már a megyén kívülről is érkezett megrendelés. Továbbra is az a helyzet, hogy hiába indultak meg a projektek, a menedzselésükre kifizethető összeg „részszámlázása – tekintettel a projektek általánosságban elmondható lassú előrehaladására – csak kis összegben lehetséges" – olvasható a beszámolóban. Miután a cég saját tőkéje 3 millió forint alá csökkent, az ügyvezető pótbefizetést kér a tulajdonostól: 15 millió 545 ezer forintot. A javaslatról a megyei közgyűlés pénteken határoz.