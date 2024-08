Közleményükben azt írták, hogy a jelenleg 75 ezer hektárnyi, aszálykárra bejelentett terület nagysága hetente további több tízezer hektárral gyarapszik – ezt mutatják a kárenyhítési rendszerben összesített eddigi adatok.

Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt közölte, hogy a kárenyhítési alapot pénzügyileg feltöltötték, a termelők pedig 700 ezer hektárra kötöttek aszálybiztosítást.

A 2022-es aszályos év ugyanezen időszakában már több, mint 1 millió hektár aszálykárt regisztráltak az elektronikus bejelentő felületen, ugyanis két éve nemcsak a tavaszi, hanem a vegetációs időszak korábbi szakaszában már az őszi kultúrák is számottevő kárt szenvedtek el

– tette hozzá az államtitkár.

Nem kíméli Csongrád-Csanádot az aszály

A tárca közleménye kitért arra is, hogy az idei aszálybejelentések fele eddig három vármegyére – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád – koncentrálódik, de jelentős kiterjedésű kárt jelentettek már Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyéből is.

Az aszálykárok mintegy nyolcvan százalékában a kukorica és napraforgó kultúra érintett, de ezen túlmenően a siló- és csemegekukorica esetében is komoly méretű károkat tapasztalhatunk.

„Bevarrták” felettünk az eget

Erről számoltak be a Délmagyarországnak is környékbeli gazdák. A Nagymágocsi Farmer Kft. vezetője azt mondta lapunknak még július második felében, hogy a napraforgótól is csak 2 tonna termésátlagot remél. Megjegyezte, a kevés eső miatt a nagymágocsi kukorica rosszabb képet mutat, mint 30 kilométerrel arrébb, de drámai a napraforgó helyzete is, az is lógatja a levelét.

Már azt mondják a helyiek, hogy felettünk bevarrták az eget, mert évek óta alig kapunk esőt

– erről pedig Árpádhalom polgármestere beszélt.

Igaz, tavaly nem volt rekordaszály, de a gazdáknak nem sok okuk volt az örömre akkor sem. Ahogy beszámoltunk róla, a legrosszabb termésátlagot produkálta Csongrád-Csanád vármegye nem csak a búzából, hanem a kukoricából is a 2023-es évben a KSH adatai szerint. A mostani aszálykárral kapcsolatos regisztrációk alapján idén sem számíthatnak jó eredményre.