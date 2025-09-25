Milliárdos beruházás után újabb 300 milliós fejlesztés teszi modernebbé az iskolát

A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című TOP Pluszos felhívás, pályázati kiírás keretében a Szegedi Tankerületi Központ 300 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból infrastrukturális beruházást valósít meg a Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban. A 300 milliós fejlesztést megelőzte egy 790 millió forintos, melynek megvalósulásáról két éve, nyár elején számoltunk be.

A 300 milliós fejlesztéssel a korábbi beruházást egészítik ki. Archív fotó: Kisteleki önkormányzat

Előzmény

2023. június elején írtuk meg: Befejeződött a Kisteleki Általános Iskola felújítása és bővítése, mely a padlástér beépítésével új emelettel, valamint új épületszárnnyal gazdagodott a 790,33 millió forintos beruházásban. A tanintézményben korszerűbb körülmények között oktathatnak a tanárok és tanulhatnak a diákok.

300 milliós fejlesztés

A jelenlegi fejlesztés a korábbi, előbb idézett pályázatból kimaradt ingatlanrészek – például: aula, tornatermek – felújítását és korszerűsítését tűzte ki célul. A projekt címe: „A modern, minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Kisteleki Általános Iskolában”, a már citált 300 millió forintos, százszázalékos intenzitású támogatásból.

Az elmúlt években a suli már több fejlesztésen átesett, de az aula és a tornatermek állapota jelentős mértékben romlott. A tetőszerkezet megrongálódása miatt a beázások szinte mindennapossá váltak, ami komoly károkat okozott. Az aulában a tetőfelújítás mellett a régi, fából készült ablakszerkezetek teljes cseréje is szükséges. A tervek szerint a mostani munkákkal megszüntetik a beázásokat, helyreállítják a tornatermek és az aula biztonságos és egészséges használatát, valamint ezzel biztosítják a diákoknak a megfelelő tanulási környezetet. A korszerűsítéssel javul az épület energiahatékonysága, a termál fűtés optimalizálásával csökkentik az energiaveszteséget és a környezeti terhelést. A projekt az intézmény alapfeladatainak ellátásának segítésén túl hozzájárul a tanulók és a dolgozók komfortérzetének növeléséhez, egyúttal megfelelve a fenntarthatósági szempontoknak is. A beruházás, az újabb fejlesztési ütem a tervek szerint 2026. április 30-ra fejeződik be.