Beruházás

Milliárdos beruházás után újabb 300 milliós fejlesztés teszi modernebbé az iskolát

Címkék#felújítás#kistelek#általános iskola#energetika

A Kisteleki Általános Iskola fejlesztésére három-négy év alatt közel 1,1 milliárd forintot költenek. A jelenlegi 300 milliós fejlesztés az infrastruktúrát és az energetikát célozza. A projektet jövő április 30-ig kell befejeznie a kivitelezőnek.

Imre Péter

A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című TOP Pluszos felhívás, pályázati kiírás keretében a Szegedi Tankerületi Központ 300 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból infrastrukturális beruházást valósít meg a Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumban. A 300 milliós fejlesztést megelőzte egy 790 millió forintos, melynek megvalósulásáról két éve, nyár elején számoltunk be.

300 milliós fejlesztés Kisteleken
A 300 milliós fejlesztéssel a korábbi beruházást egészítik ki. Archív fotó: Kisteleki önkormányzat

Előzmény

2023. június elején írtuk meg: Befejeződött a Kisteleki Általános Iskola felújítása és bővítése, mely a padlástér beépítésével új emelettel, valamint új épületszárnnyal gazdagodott a 790,33 millió forintos beruházásban. A tanintézményben korszerűbb körülmények között oktathatnak a tanárok és tanulhatnak a diákok. 

300 milliós fejlesztés

A jelenlegi fejlesztés a korábbi, előbb idézett pályázatból kimaradt ingatlanrészek – például: aula, tornatermek – felújítását és korszerűsítését tűzte ki célul. A projekt címe: „A modern, minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Kisteleki Általános Iskolában”, a már citált 300 millió forintos, százszázalékos intenzitású támogatásból.

Az elmúlt években a suli már több fejlesztésen átesett, de az aula és a tornatermek állapota jelentős mértékben romlott. A tetőszerkezet megrongálódása miatt a beázások szinte mindennapossá váltak, ami komoly károkat okozott. Az aulában a tetőfelújítás mellett a régi, fából készült ablakszerkezetek teljes cseréje is szükséges. A tervek szerint a mostani munkákkal megszüntetik a beázásokat, helyreállítják a tornatermek és az aula biztonságos és egészséges használatát, valamint ezzel biztosítják a diákoknak a megfelelő tanulási környezetet. A korszerűsítéssel javul az épület energiahatékonysága, a termál fűtés optimalizálásával csökkentik az energiaveszteséget és a környezeti terhelést. A projekt az intézmény alapfeladatainak ellátásának segítésén túl hozzájárul a tanulók és a dolgozók komfortérzetének növeléséhez, egyúttal megfelelve a fenntarthatósági szempontoknak is. A beruházás, az újabb fejlesztési ütem a tervek szerint 2026. április 30-ra fejeződik be.

Kiegészül az előző beruházás

– Örülünk annak, hogy a mostani ütemmel teljessé válik, befejeződik a korábban elkezdett rekonstrukció, amelyből kimaradtak elemek – mondta el Domonics János, Kistelek alpolgármestere. Közölte: tudomása szerint a kazánház teljesen megújul – ezt a munkát már meg is kezdték –, a termálfűtés szabályozhatóbbá válik, amivel több lesz a megtakarítás, valamint az időnkénti beázások is megszűnnek majd a tornatermekben és az aulában. 

