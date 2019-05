33 milliárd forint adókedvezmény az öngondoskodásra

Az öngondoskodást adókedvezménnyel és az adminisztrációs terhek átvállalásával segíti a kormány, az intézkedések eredményeként az idén több mint 800 ezer magánszemély vehet igénybe összességében csaknem 33 milliárd forint összegű adókedvezményt - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-t.



Egy év alatt több mint 90 ezerrel nőtt az önkéntes pénztári adókedvezményeket igénybevevők száma - mondta el Izer Norbert, aki szerint ez a pénzügyi és adótudatosság egyre erőteljesebb elterjedésének is köszönhető. Kiemelte: az érintettek összesen 32,6 milliárd forintnyi adót spórolhatnak meg az idén, csaknem ötmilliárd forinttal többet, mint tavaly. Az államtitkár rámutatott: az adóhivatal jelentős adminisztrációs terhet vesz le az érintettek válláról azzal, hogy előre kitölti a rendelkezést, sőt még a pénztár számlaszámát is tartalmazza az adóbevallási tervezet. Egyebek között ebben is egyedülálló Európában a magyar e-szja rendszer - fűzte hozzá.



Hétfőn lejár a bevallási határidő - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Igaz ugyan, hogy a legtöbb adózónak külön teendő nélkül is érvényes bevallássá válik május 20-án a tervezete, ám azoknak, akik adókedvezményt érvényesítenek, mindenképp érdemes ezt átnézniük. Izer Norbert ismertetése szerint a pénztártagok többségének a rendelkezésről szóló sorok a pénzintézetek adatszolgáltatása alapján szerepelnek a bevallási tervezetben. Nekik - ha semmivel nem kell kiegészíteniük a tervezetet, mert az minden tavaly megszerzett jövedelmüket tartalmazza -, csak el kell fogadniuk azt. A közel 100 ezer, két vagy több pénztárba befizető magánszemélynek viszont döntenie kell arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét. Erre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön fel is hívja az érintettek figyelmét, és nincs más dolguk, mint kiválasztani, hogy melyik pénztárba utalja a NAV a visszajáró adó összegét. A



z államtitkár emlékeztetett, hogy minden nyugdíjcélú befizetés után igénybe vehető a kedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de maximum egy évben 150 ezer forint. Ha valakinek több nyugdíj célú megtakarítása is van (NYESZ, nyugdíjbiztosítás és önkéntes nyugdíjpénztár), akkor az adókedvezmény éves korlátja még magasabb: 280 ezer forint - részletezte. Izer Norbert megjegyezte, hogy a kedvezmény kezelésének módja is az öngondoskodást segíti. Az adóból visszajáró összeget ugyanis az adóhivatal közvetlenül a pénztárnak utalja, így ezzel is nő az időskori megtakarítás összege.