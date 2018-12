3 forinttal lesz olcsóbb péntektől a gázolaj

Kimentünk a havas, ködös, zúzmarás Tisza-partra, hogy Önnek ne kelljen - csodálja meg velünk!

Ritkán látni így a szegedi Tisza-partot: nem csak hó, zúzmara is fedte az ágakat tegnap reggel. Ma és holnap is mínuszban maradunk, még élőben is megcsodálhatják a téli képeslapokat.