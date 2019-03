A 135 forintos ár verte ki a biztosítékot: elegük lett a Pennyből, tüntetni fognak a tejtermelők

Olcsó szlovák tej a Pennyből. A hazai termelők kíváncsiak, mi van benne, és honnan vette az üzletlánc.

Nem az a dolgunk, hogy tüntetést szervezzünk, én agrármérnök vagyok, még sincs más választásunk. A Pennytől övön aluli ütés volt ez az akció. Annak ellenére, hogy van itthon magyar tej, egy olyan szlovák áru van az akciós pulton, amellyel, valahányszor vizsgálták, mindig volt valamilyen minőségi probléma. Másféle zsírtartalom szerepelt a dobozon, mint amit a vizsgálat talált. Miért nem magyar tejjel akciózik? A mi tejünket mindennap 9 paraméterre vizsgálják, és ha az egyik nem megfelelő, már nem is szállíthatunk. Az 5 Csongrád megyei tejautomatánknál is mindennap mintát kell venni. Most majd a vizsgálat megállapítja, milyen minőségű a Penny szlovák teje, honnan jött, és miért ilyen áron adja. Furcsa helyzet ez, mert a feldolgozókkal, termelőkkel, kereskedőkkel együtt a Penny Market Kft. is tagja a terméktanácsunknak. Hirdeti, ugyanúgy, mint a többi, hogy etikusan kell eljárni.

Március 26-án, kedden reggel 8 órától tüntetést rendeznek a Penny Market Kft. ellen a tejtermelők Alsónémediben, az áruházlánc központjánál. A tiltakozásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is részt vesz.A termelők azon háborodtak föl, hogy a Penny a csütörtökön megjelent akciós újságjában 135 forintos áron hirdeti a másfél százalékos zsírtartalmú UHT-tejet, amely szlovákiai import. A terméktanács szerint ez irreálisan alacsony ár, ennyiért nem lehet ilyen minőségű tejet értékesíteni a magyar árviszonyok között. Magyarországon a felvásárlási ár 100 forint, Szlovákiában most magasabb. A gyanú szerint ez a tej olyan maradék, ami senkinek sem kellett, szlovákiai feldolgozók itt, nálunk próbálnak megszabadulni tőle. A terméktanács az akció visszavonását kéri a cégtől.– Két hete tárgyalunk velük, ez nem vezetett eredményre – mondta lapunknak László Róbert, aki Csongrád megyei tejtermelő, a demonstrációs bizottság vezetője.László Róbert arra is fölhívta a figyelmet, hogy az üzlet akciója miatt nem csak a hazai termelőket éri hátrány, hanem a többi, tisztességesen dolgozó kereskedőt is.A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy látja, a Penny akciója hosszabb távon is jelentős kárt okozhat a hazai feldolgozóknak és termelőknek.A Penny Market Kft. lapunk kérdésére elküldte állásfoglalását. Eszerint a cég tavaly szinte száz százalékban magyar tejet forgalmazott, és ez a célja ezután is. Most viszont Magyarországon nem volt elég nyerstej ahhoz, hogy a magyar beszállítói a teljes üzletláncra vonatkozó igényeit ki tudták volna elégíteni. Ilyenkor pedig „más forrásokból kell biztosítanunk a vásárlóink számára a legjobb ár-érték arányú termékeket". A Penny állítja, árelőnyét „továbbította a fogyasztók felé", betartja a törvényeket, az összes általa forgalmazott tej kifogástalan minőségű. A beszerzési árat nem árulja el.