A GVH jóváhagyta: beköltözhet a Tesco üzletterébe a Media Markt

A tranzakciót követően a Media Markt Retail Cooperation Kereskedelmi Kft. 9 helyszínen (Budapest, Veszprém, Sopron, Baja, Esztergom, Szekszárd, Dunaújváros, Kaposvár, Tatabánya) üzemeltethet eladótéren belüli (ún. shop-in-shop), szakosított, műszaki fogyasztási cikkeket árusító üzletet a Tesco-Global Áruházak Zrt. értékesítési helyszínein belül.



A GVH országosan, illetve a települések vonatkozásában is vizsgálta az összefonódás lehetséges versenyhatásait a műszaki fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének piacán, így a hatóság megkeresett számos, a magyar piacon jelen lévő versenytársat is.



Az elemzés eredményeként a Hivatal arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás által a piaci koncentráció csekély, a versenyt nem veszélyeztető mértékben változik – országosan és lokálisan egyaránt. Döntésében a GVH mérlegelte a tranzakció várható előnyeit is, különös tekintettel a fogyasztókat érintő kedvező hatásokra (pl. a termékválaszték bővülése, az ügyfélkiszolgálás minőségének javulása)