A Huawei vezetőjével tárgyalt Varga Mihály

A magyar kormány elkötelezett az infokommunikációs szektor fejlesztésében, a digitális átállás ugyanis kulcsa a magas ütemű gazdasági növekedésnek, jelentette ki Varga Mihály James Li, a Huawei Technologies regionális elnökével folytatott megbeszélését követően Pekingben - közölte a Pénzügyminisztérium kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a pénzügyminiszter hangsúlyozta: a magyar gazdaság megfelelő működési környezetet kínál a Huawei számára, amely Magyarország második legnagyobb kínai befektetője.



Kifejtette: a Huawei a kormány fontos stratégia partnere, Magyarországon több mint 2000 embernek ad munkát, a Kínán kívüli legnagyobb ellátási központja működik itt.



A magyar gazdaság egyre jobb teljesítménye, a folyamatosan csökkenő adók és a befektetőbarát kormányzati intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat továbbra is potenciális befektetési célpontként tekintsen Magyarországra - tette hozzá a miniszter.



A tanácskozáson mindkét fél egyetértett abban, hogy a digitális átalakulás nemcsak lehetőségeket, hanem társadalmi, gazdasági és biztonsági kihívásokat is rejt magában, amelyekre a nemzeti kormányoknak is fel kell készülniük.



"Ezért nagyra értékeljük, hogy a Huawei, az információs és telekommunikációs technológiák egyik vezető, globális szállítója támogatni kívánja hazánkat a pénzügyi tudás fejlesztésében, az infokommunikációs technológia elterjesztésében" - emelte ki Varga Mihály.



Mint mondta: további együttműködési lehetőséget látnak az intelligens közlekedés, a digitális oktatás, a fenntarthatóság és a foglalkoztatáspolitika területén.



Az egyeztetésen tárgyaltak egyebek mellett az úgynevezett okos-vámszabad területek, zónák kialakításáról, valamint az infokommunikációs technológiák révén tovább egyszerűsíthető, online adózási lehetőségekről is.



A megbeszélésen James Li megköszönte, hogy a magyar kormány racionálisan, tényszerűen kezeli a Huawei fejlődését, jelenlétét az országban, valamint kiegyensúlyozott és korrekt üzleti környezetet biztosít számukra.



Varga Mihály emlékeztetett: a kínai cég egy korábbi megállapodásban vállaltak szerint a következő években tovább segíti a szélessávú internet kiépítését Magyarországon. Ezzel a Huawei is hozzájárul ahhoz a kormányzati célkitűzéshez, miszerint 2025-ig a magyar háztartások 90 százalékában elérhetővé váljon a magas sebességű internet-hozzáférés.