A Tesco lehet az első cég, amely vállalja, hogy nem alkalmazza a 400 órás munkaidőkeretet

A Tesco Globál Áruházak Zrt. lehet az első multinacionális cég, amely megállapodásban vállalja több mint 16 ezer munkavállalója felé, hogy a következő két évben nem alkalmazza a túlóratörvény által megengedett 400 órás munkaidőkeretet - írta a Magyar Idők szerdán.



A cég jogi képviselője hétfőn átvette a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) írásbeli indítványát, amely arra irányul, hogy kössenek megállapodást az áruházi munkavállalók egészségvédelme érdekében. Ebben a munkaadó garantálná, hogy 2019-ben és 2020-ban áruházaiban és logisztikai központjaiban nem alkalmazza a 400 órás munkaidőkeretet, hanem továbbra is az eddigi gyakorlatot követi, és a dolgozókkal 250 óra rendkívüli munkaidőn túl önkéntes túlmunkára nem köt megállapodást.



A KDFSZ elnöke, Bubenkó Csaba szerint a Tesco dolgozói már most is túlterheltek, és a táppénzen lévő munkavállaló a munkáltatónak sem érdeke. Megjegyezte: egy ilyen megállapodás növelné a cég vonzerejét a nehéz munkaerőpiaci helyzetben.



A Magyar Idők megkeresésére a Tesco azt közölte, hogy tanulmányozzák a szakszervezeti javaslatot. Hozzátették, hogy a cég a 250 órás túlórakeretet sem használja ki, csak egyes régiókban és munkakörökben. A vállalat a túlórát havonta fizeti ki a dolgozóknak, nem élt a jogszabály által korábban megengedett egyéves elszámolási lehetőséggel.