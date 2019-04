A végéhez közeledik a devizahitelek kezelésének folyamata

Ugyan még mindig kínálnak tendereken százmillió eurós nagyságrendben bedőlt jelzáloghitel-portfóliókat, mindenképp sikertörténet, ahogy Magyarországon a svájcifrank-alapú hitelezést kezelték, és a folyamat a végéhez közelít - nyilatkozta az EOS Faktor Zrt. ügyvezetője, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (Makisz) új elnöke a Magyar Nemzetnek.



Thummerer Péter a lap keddi számában elmondta: szerinte siker, hogy a hitelportfóliók megvételét követően olajozottan és határidőn belül megtörtént az ügyfelek tájékoztatása, és mostanra az átvett portfóliók egy jelentős részében sikerült megoldást találni, legyen szó a tartozás újratárgyalásáról vagy a terhelt ingatlan közös értékesítéséről.



A cikkben emlékeztettek, hogy az EOS Faktor Zrt. egyike volt annak a négy tőkeerős követeléskezelő cégnek, amely sok milliárd forintért vásárolt meg kereskedelmi bankoktól bedőlt jelzáloghiteleket az elmúlt néhány évben.



Thummerer Péter kiemelte, a követeléskezelők - csakúgy, mint a bankok - inkább a megállapodásra törekszenek, semmint a végrehajtásra, ezért fontosnak nevezte az együttműködési szándékot az adósok részéről. Ebben az esetben a követeléskezelők is nyitottak arra, hogy az ügyfél anyagi helyzetének megfelelő, mindenkinek elfogadható megoldást dolgozzanak ki a törlesztésre - tette hozzá Thummerer Péter.



Elmondta azt is, hogy a szövetség szerint a lakossági jelzáloghitel-portfóliók kezelése még most is sok szempontból újszerű helyzet. Ezért azt szeretnék elérni, hogy szülessen egy törvény, amely kifejezetten az iparág működéséről rendelkezik, mivel ennek hiányában most is sok a bizonytalanság.