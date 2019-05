Adó 1 százalékok: minden forint számít - Május 20-áig lehet rendelkezni a civil szervezetek és az egyházak javára

A munkáltató is összegyűjtheti

Szívesen támogatják az adózók például az újszülöttek egészségügyi ellátását segítő civileket. Illusztráció: Engin Akyurt/Pixabay

Sokan megfeledkeznek a lehetőségről

Az állatvédők az 1 százalékok másik nagy kedvezményezettjei. Fotó: Karnok Csaba

Célba ért a pénzünk

Hosszabb nyitvatartással segít a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen támogathassanak civil szervezetet, egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíralapon vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltőprogramjával lehet.A munkáltatói adómegállapítás lehetősége már korábban megszűnt, az a gyakorlat azonban nem változott, hogy a foglalkoztatók továbbra is összegyűjthetik a dolgozók 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot – a boríték ragasztott felületén a munkavállaló által aláírva. A munkáltatónak ezt sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban május 20-áig kell továbbítania a NAV-hoz. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat.Fontos, hogy 2018 óta az egyház technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló nem jelöl meg másik kedvezményezettet, vagy a korábbit nem vonja vissza. A civil kedvezményezett számára viszont – a korábbihoz hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.Nem járnak, jártak igazán jól az egyszázalékos adófelajánlásokra váró egyházak, illetve civil szervezetek azzal, hogy a magánszemélyek bevallását már automatikusan elkészíti az adóhivatal. Az ügyfelek egy részének igazából csak akkor van teendője, ha nem ért egyet a NAV számaival, illetve olyan bevétele volt, amit a hivatal nem láthat. – Így azután sokan megfeledkeztek a felajánlásról, olyanok is, akik egyébként korábban rendszeresen éltek ezzel a lehetőséggel. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.Fontos, hogy ha a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személyesen vagy meghatalmazottján keresztül teheti meg. Érdemes figyelembe venni, hogy a május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik valaki a befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, nyilatkozata érvénytelen, és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.Azt, hogy az adózók által idén megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1+1 százalékos összegekből, jövő év januártól a NAV honlapján lehet megnézni. Amennyiben valaki elektronikus tárhellyel rendelkezik, ezúton tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról az adóhivatal.Az szja-bevallási tervezetekkel kapcsolatos kérdések megoldásánál a megszokottnál hosszabb nyitvatartási időben segítenek a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálatán, valamint kirendeltségein – még nem késő rendelkezni az 1 százalékokról. A szegedi, Bocskai utca 14. szám alatti központi ügyfélszolgálat május 6. és 17. között, hétfőtől péntekig 8.30-tól 18 óráig tart nyitva. Az utolsó napon, május 20-án, hétfőn az ügyfélfogadási idő egészen 20 óráig tart. A kirendeltségeken két „adókedden" várják az ügyfeleket, május 7-én és 14-én. Hódmezővásárhelyen reggel 8 órától délután négyig, Makón, Szentesen és Csongrádon pedig 3 óráig – az utóbbi három városban déltől számolni kell egy 30 perces ebédszünettel is. A szokásos nyitvatartási időn túl intézhetők az szja-bevallással és -tervezettel kapcsolatos ügyek, a csekkigénylés, az ügyfélkapu-ügyintézés, a bankkártyás fizetés és a rendelkezés az adó 1+1 százalékról.