Az IT szakemberek közel fele külföldre költözne egy jó állásért

Magyarországon az IT szakemberek 43 százaléka menne külföldre egy jobb munka reményében, jóval többen, mint az egyéb területeken dolgozók, ahol 35 százalékos ez az arány - derül ki a Boston Consulting Group (BCG), egy nemzetközi HR hálózat, a The Network, és a Profession.hu közös kutatásából.



Az MTI-nek elküldött felmérés szerint a magyar IT szakemberek mobilitása messze elmarad a nemzetközi átlagtól, globálisan ugyanis 67 százalékuk nyitott a külföldi munkavállalásra. A magyar informatikusok hagyományosan is népszerű kivándorlási célpontokat választanának: Ausztriát, az Egyesült Államokat vagy Németországot.



A kutatás szerint az IT szakemberek 80 százaléka egyetemi végzettségű, 68 százalékuk férfi - Magyarországon 75 százalékuk. Az IT szakemberek elsődlegesen nem startupoknál, hanem leginkább nagyvállalatoknál akarnak dolgozni. A magyar válaszadók 76 százaléka alkalmazott, 11 százaléka szabadúszó, 2 százaléka gyakornok.



Az IT szakemberek megtartása nehéz a kutatás szerint, 39 százalékuk kevesebb mint 2 évet dolgozik egy munkahelyen.



A nemzetközi Decoding Digital Talent kutatás során a BCG és a Profession.hu Magyarországon több mint 12 ezer munkavállalót, köztük 673 IT szakembert kérdezett meg. A felmérésben globálisan több mint 366 ezren vettek részt, közöttük közel 27 ezer IT szakember.