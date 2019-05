Babaváró hitel: jelentős érdeklődésre számítanak a bankok

A bankok várakozásai szerint már indulásakor jelentős érdeklődés lesz a július 1-jétől elérhető babaváró hitel iránt, amelynek keretében a gyermekvállalást tervező fiatal házaspárok akár 10 millió forint szabadon felhasználható, kamattámogatott hitelt is kaphatnak.



Az Erste Bank közölte: már június 17-étől fogadják a babaváró hitelt igényelni szándékozók érdeklődését, a támogatott kölcsönről szóló jogszabályok hatályba lépése után így szinte azonnal hozzájuthatnak a hitelhez a bank ügyfelei. Az Erste várakozása szerint az érdeklődők száma akár már az első hónapban elérheti az ezres nagyságrendet. Részben emiatt a fogyasztási hitelek piaca idén a tavalyinál is gyorsabban, átlagosan 15 százalékot meghaladó mértékben bővülhet.



Az Erste a piaci átlagnál nagyobb növekedést tervez - tették hozzá. A banknál az első negyedévben a fogyasztási típusú kölcsönök kihelyezése 36 százalékkal bővült tavalyhoz képest, ezen belül a személyi kölcsönöknél az új hitelek összege 46 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.



A CIB Bank rövid időn belül, a nyáron tervezi a babaváró hitel bevezetését a jelenleg ismert, jogszabályban meghatározott feltételekkel. A konstrukció pontos részleteinek kidolgozásához, illetve a végleges igénylési feltételek kialakításához várják a további jogszabályi rendelkezések megjelenését.



A CIB várakozásai szerint is jelentős érdeklődés lesz a konstrukció iránt, valamint a családvédelmi akcióterv egyéb elemei, így a kibővített csok és a kapcsolódó kedvező kamatozású hitel iránt, amelyek az eddigiekhez hasonlóan elérhetők lesznek a bankban. A CIB-nél arra számítanak, hogy a babaváró hitel adhatja az év hátralévő részében a lakossági hitelpiaci új kihelyezések ötödét.



A Budapest Bank (BB) már az első naptól, azaz július 1-jétől elérhetővé teszi a babaváró támogatást, amelyet nemcsak a bank meglévő ügyfelei, hanem bárki igényelhet, aki megfelel a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek - tájékoztatta a hitelintézet az MTI-t. Az új támogatás nagy segítséget jelent majd a fiatal házaspároknak, ennél kedvezőbb konstrukció jelenleg nincs a piacon, így fokozott érdeklődésre számítanak - közölték. Nagy érdeklődésre számítanak azon kismamák körében, akiknél közeleg a szülés időpontja. De ugyanúgy már a program korai stádiumában igényelhetik a babavárót azok a fiatal házaspárok, akik éppen ingatlan, gépjárművet vásárolnak vagy meglévő hitelüket váltanák ki kedvezőbb konstrukciójúval.



A BB-nél úgy gondolják, hogy az új hitelnek várhatóan lesz kiszorító hatása - vélhetően inkább a jelzáloghitelek esetében -, de a mértéke nem lesz jelentős.



Az OTP Banknál - a július 1-jétől igényelhető babaváró támogatás kedvező feltételeinek köszönhetően - a jogosult ügyfelek körében jelentős számú igénybevételre számítanak - közölte a hitelintézet az MTI megkeresésére. Az OTP Bank a termékhez kapcsolódó feltételeket és folyamatokat természetesen az erre vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott keretek között tervezi kialakítani.



Úgy látják, tekintettel a babaváró támogatás keretében igénybe vehető hitelösszegre, futamidőre és kondíciós feltételekre, hogy a konstrukció bizonyos esetekben alternatívája lehet a jelenleg jelzáloghitellel vagy személyi kölcsönnel kiszolgált finanszírozási igényeknek, továbbá önerőként szolgálhat lakáscélú kölcsönök esetében.



Az MKB Bank azt tervezi, hogy a kormányrendelet hatályba lépésétől befogad kérelmeket. Sokan keresik a bankot a babaváró támogatás ügyében, fokozott érdeklődésre számítanak már az indulás első napjaiban. A termék bevezetéséhez szükséges fejlesztésekkel a tervezett ütemezés szerint halad az MKB - tették hozzá.



A pénzügyi kalkulációkkal foglalkozó Bank360 oldal babaváró hitel kalkulátort készített, amely kiszámítja, hogyan alakul a törlesztőrészlet, az aktuális tőketartozás és a teljes visszafizetendő összeg, a jelenlegi mutatók alapján mekkora támogatást kell visszafizetni, ha nem érkezik gyermek a családba a jogszabályban meghatározott öt éven belül. Azt is ellenőrizni tudják az ügyfelek, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.