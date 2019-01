Csökken az ESL és az UHT tejek forgalmi adója

Az agrártárca korábban azt is közölte, hogy az intézkedéstől a kereslet és a fogyasztás növekedését, valamint az ágazat fehéredését és az importált tejek visszaszorulását várja.



Az AM szerint az áfa-csökkentés mintegy 100 magyar tejipari vállalkozás versenyképességét erősíti bel- és külföldön.



A minisztérium szerint a mérséklés a fogyasztók számára a jó minőségű magyar tejhez való hozzáférés mellett megtakarítást is jelent. Egy átlagos négyfős magyar család mintegy 45 ezer forintot fordít évente tejekre, az intézkedés számukra mintegy 6-7 ezer forint megtakarítást eredményezhet.



Az áruházláncok, a törvényi előírásokkal összhangban, az áfa-csökkentést teljes mértékben átadják a vásárlóknak, akik így január 2-tól alacsonyabb áron juthatnak majd a termékekhez.