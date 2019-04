Egy kínai-magyar konzorcium nyerte a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására kiírt tendert

Eredményesen végződött a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására kiírt tender, kihirdették a győztest, egy kínai-magyar konzorciumot, a kínált ár elfogadható - nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pekingben.



A tárcavezető a közmédiának elmondta: május 25-ig megkötik a kivitelezési szerződést, amely akkor lép hatályba, amint a kínai Eximbank és a magyar kormány közötti hitelszerződésről is sikerül minden részletben megegyezni, ami várhatóan nyár közepéig megtörténik. A hatálybalépéstől számított öt éven belül pedig a teljes beruházás lezárulhat.



Hozzátette, a tervek szerint az év végén, 2020 elején kezdődhet a kivitelezési munka.



Szijjártó Péter kiemelte: a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításával Magyarország kínálja majd a kínai áruk leggyorsabb szállítási útvonalát Délkelet- és Nyugat-Európa között.



A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarországnak nyitott gazdaságú, exportorientált országként alapvető érdeke, hogy a világkereskedelem minél szabadabb legyen. Mivel mára a világkereskedelem talán legerősebb szereplője Kína, a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából kiemelt fontossága van a magyar-kínai kereskedelmi kapcsolatoknak - mondta.



Ezért is nagy jelentőségű az a megállapodás - folytatta -, amelynek értelmében lehetőség nyílik a csirke- és a pulykahús Kínába exportálására. Emlékeztetett, hogy az elmúlt egy évben komoly gondot okozott a madárinfluenza és a sertéspestis jelentette állategészségügyi probléma, amelynek nyomán a magyar élelmiszeripari export drámaian visszaesett. A mostani megállapodás ezt kiegyensúlyozhatja - jelezte.



Fontos megállapodás született továbbá arról, hogy a kínai és a magyar kormány közös munkacsoportot hoz létre a korlátozásoktól mentes kereskedelmi környezet létrehozása érdekében - közölte Szijjártó Péter.



Megállapodást írtak alá a két ország közötti digitális fejlesztések területén történő együttműködésről is, a kínai vállalatok ugyanis vezető szerepre tettek szert a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a modern internetes alkalmazások területén - mondta.



Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kína és Európa kereskedelmi kapcsolatai egyre dinamikusabban bővülnek, tavaly 604 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le az EU-s tagállamok Kínával, amely folyamatosan növelni akarja az Európába irányuló kereskedelmi tevékenységét.



Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció tagjaként Pekingben tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egyeztetést folytatott mások mellett a kínai kereskedelmi miniszterrel, részt vett a kínai elnökkel és a miniszterelnökkel tartott megbeszélésen, Magyarország pekingi nagykövetségén pedig kitüntetést adott át a hosszú évek óta ott dolgozó tolmácsnak.