Emelkedhet a tej és a tejtermékek ára

Nőhet a nyerstej és a feldolgozott tejtermékek ára a nyerstej csökkenő mennyisége, valamint az előállítási költségek, az infláció és a munkabérek emelkedése miatt - közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TSzSz) az MTI-vel csütörtökön.



A terméktanács közleménye szerint a nyári "hőstressz" hatására a nyerstej mennyiségének csökkenése százalékban kifejezve akár kétszámjegyű is lehet Magyarországon, a tavaszi időszakhoz képest.



Közölték: Európában a nyerstej termelése az idén a tejtermékek iránti nemzetközi kereslet fennmaradását és kedvező időjárási körülményeket feltételezve is csak mérsékelten, 0,9-1,0 százalékkal bővülhet, és 2020-ra is csupán 0,9 százalékos növekedést becsülnek.



Kiemelték, hogy az unió 28 tagállamának súlyozott nyerstejátlagára kilogrammonként 109 forint, és a regionális versenytársak ára is magasabb a magyarországinál, amely 2017 januárja óta stabilan, 91-101 forintos sávban mozog.



Megjegyezték, hogy Olaszországban a tej ára júliusban átszámítva kilogrammonként 140 forintot tesz ki, ezzel szemben Magyarországon a belföldi felvásárlási ár 97 forintot, a kiviteli, 93 forintot tett ki júniusban.



A terméktanács szerint rendkívül fontos feladat a tejtermelőktől a kiskereskedőkig terjedő termékpálya szereplői közötti, a megemelkedett előállítási költségek okozta feszültségek rendezése. Ágazati összefogást szorgalmaznak azért, hogy a kedvező külpiaci árak ellenére a magyar nyerstej belföldön maradjon.



Kitértek arra is, hogy az ágazatban hiányzik a szakképzett munkaerő, emellett a termelők és feldolgozók képtelenek hatékonyságukat, termelékenységüket, illetve az automatizálást a jelenleginél gyorsabb ütemben növelni.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becsült adatai szerint Magyarországon a tejtermelés tavaly 1,9 millió tonna volt, az azt megelőző évhez képest minimálisan csökkent. Ebből 1,5 millió tonnát vásároltak fel Magyarországon, egy százalékkal többet az előző évinél.



A magyar tejtermelés értéke tavaly az előző évhez képest 1 százalékkal, 185,5 milliárd forintra nőtt, a tejfeldolgozás pedig a tavalyi közel 300 milliárdos termelési értékével az élelmiszeripari termelés 11 százalékát adta - közölte a terméktanács.



