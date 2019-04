Érdemes figyelni az ügyfélkapus értesítésekre

A teljes közigazgatásban, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is általánossá vált 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés. Van, akinek kötelező és van, aki szabadon dönthet róla. Amíg a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, addig a magánemberek maguk dönthetik el, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőséggel.



Azoknak, akik nem végeznek vállalkozási tevékenységet, nem kötelező az adóügyeiket elektronikusan intézniük, velük elsődlegesen papíralapon kommunikál a NAV. Ha azonban valaki rendelkezik KÜNY-tárhellyel (azaz már regisztrált az Ügyfélkapura), számítson arra, hogy a NAV az értesítéseket elsődlegesen ezen a csatornán keresztül elektronikusan juttatja el a jövőben. Így többek között a vagyonszerzési ügyekben kiadott fizetési meghagyások is elektronikusan érkeznek.



Amikor az ügyfél a küldeményt átveszi, azaz a tárhelyéről letölti, azzal az irat kézbesítettnek minősül, és az abban foglalt határidők megkezdődnek. Ha a nem vállalkozó természetes személy a Rendelkezési Nyilvántartásban kifejezetten hozzájárult az elektronikus kapcsolattartáshoz, akkor például a fizetési meghagyás kézbesítettnek minősül akkor is, ha azt az ügyfél kétszeri e-mail értesítés ellenére sem nyitja meg. Ilyen hozzájárulás hiányában a kétszeri értesítés ellenére meg nem nyitott fizetési meghagyást a NAV postai úton is megküldi az ügyfélnek.



Az Ügyfélkapu alapértelmezetten értesítést küld a tárhelyre érkezett üzenetekről, ezért érdemes figyelni a megadott e-mail címet, és jelzés esetén megnyitni a tárhelyet. A beérkezett üzenetek ugyanis harminc nap elteltével automatikusan törlődnek a felületről, kivéve, ha azokat a megnyitás után a tartós tárba helyezik.



A fizetési meghagyásban szereplő illeték átutalással, a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával, valamint csekken (készpénzátutalási megbízással) is befizethető. Csekk igényelhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) elérhető nyomtatványon, a 1819-es telefonszámon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon a 4-es menüpontban vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon.