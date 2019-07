Érdemes minél előbb építkezni a csokból: használt lakásra 2 hét alatt 250-nél többen kértek támogatást

Júliustól már használtlakás-vásárláshoz és felújításhoz is kérhető a csok. Fotó: Török János

Akár egymillió forinttal is többe kerülhet az építkezés az emelkedő anyagárak miatt. Fotó: Török János

Mint ismert, a kormány a családvédelmi intézkedéseinek egyik pillére a 2015-ben bevezetett családi otthonteremtési kedvezmény, vagy ismertebb nevén a csok, amely négy éve nyújt lehetőséget a családok számára otthonuk megépítéséhez vagy felújításához. Ennek eredményeként folyamatosan bővül azon ingatlanok köre, amelyekre a támogatást fel lehetett használni, ma már új építésű ingatlanokra, lakásbővítésre, használt lakás vásárlására is fordíthatják a jogosultak. A kedvezmény bevezetésének időszakához képest folyamatosan növekednek az építési költségek, így az építőanyagárak és a munkaerő-költségek is, tehát érdemes minél előbb elkezdeni az építkezést a kormányzati támogatással, mert előfordulhat az is, hogy a kedvezményes kölcsön nem lesz minden tervre elegendő.A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2015 és 2017 között évente akár 7 százalékos növekedés is mérhető az építési költségekben, míg a munkaerő-költségnél 13 százalékos emelkedés tapasztalható. Az újHÁZ Centrum lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írta, a legnagyobb ütemben az építkezések szerves részének számító anyagok ára növekszik: a beton, a vízszigetelő anyagok, a vakolástechnikai elemek és a térkövek jelentős drágulására kell a továbbiakban is számítani. Várhatóan 5 százalékkal lesznek drágábbak idén a kéményrendszerek, a beton ára akár 22,5 százalékkal is növekedhet, a szigetelőanyagoké a tavalyi évhez képest 10 százalékkal emelkedik, a cserepeket és a falazóelemeket pedig 12,5 százalékkal vásárolhatjuk meg többért. Tehát a kivitelezés akár 10,5 százalékkal is többe kerülhet.Megkérdeztük a megyei helyzetről a lakáscélú ingatlanberuházásokkal foglalkozó Igényes Otthon Kft. vezetőjét, aki szerint kemény fába vágja most a fejszéjét az, aki építkezni szeretne. Balogh Róbert elmondása szerint ez abból adódik, hogy nincs kellő mennyiségű szakember hazánkban, előfordulhat, hogy több hónapot is várni kell a megfelelő bádogosra például, jelenleg az ő cége is erre vár. Mint mondta, érdemes kivárni, ha minőségi munkát szeretnénk, és azt, hogy az elképzeléseink szerint épüljön meg az otthonunk. Hozzátette, az egyáltalán nem reális ingatlanpiaci helyzet, a drasztikus és folyamatos drágulások akár kényszerű kompromisszumok meghozatala elé állíthatják a megrendelőket, vagyis ha azt szeretnénk, hogy minél előbb elkészüljön a ház, lehetséges, hogy le kell mondanunk néhány tervről.Április végére átlépte a százezret a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő családok száma, így már 300 milliárd forint értékű vissza nem fizetendő támogatást nyújtott a kormány az otthonteremtésben. Majdnem 50 ezer gyermek születését vállalták a családok az otthonteremtési támogatás felvételekor. Idén július elsejétől már használt lakás vagy ház vásárlásához is igénybe lehet venni a csokot. Minden esetben a biztosítási jogviszony igazolása szükséges a hitel elbírálásához, amit a kormányhivatalokban lehet kérni. A júliusi kiterjesztés kapcsán az elmúlt hetekben 257 jogviszony-igazolást kértek a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál. A támogatás megítéléséről szóló döntés, illetve a szerződések megkötése a pénzintézetek feladata.