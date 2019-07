Erre nem gondolt, milyen hatása lehet még a klímaváltozásnak!

Egyre nagyobb a jelentősége az ingatlanok tájolásának az árakban: míg korábban egyértelműen hódított a déli tájolás, mára a vásárlók egy része, félve a mind nagyobb nyári hőségtől, alaposabban átgondolja a csak délre tájolt szobákkal rendelkező lakások megvásárlását - mondta a Magyar Hírlapnak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.



Szakértőkre hivatkozva a lap pénteki cikkében azt írta, hogy a klímaváltozás az ingatlanárakra is hatással lehet. Amíg korábban az északi fekvést a sötét és nyirkos lakásokkal azonosították, ma már egyre inkább - bár jellemzően csak a nyári hónapokban - a kellemesen hűvös jut először a vásárlók eszébe róla. Évtizedes távlatban ez akár árfelhajtó tényező is lehet, a déli fekvés tradicionális árelőnye eltűnhet, főleg az elsősorban nyáron használt üdülők és nyaralók piacán - mondta az elemző. Nem kizárt, hogy a jövő slágere inkább az északi tájolású, naptól védettebb, árnyékos lakás lesz.



Ez nem vonatkozik azokra a lakásokra, amelyeknél déli irányban van az egyedi panoráma, a kilátásra ugyanis az ingatlantulajdonosok sok esetben adu ászként tekintenek.



Az OTP Ingatlanpont összeállításából az is kiderül, hogy az új építésű társasházakban emeletenként - alulról felfelé - egy-öt százalék között nőhet értékesítéskor ugyanazon méretű és elrendezésű ingatlanok ára. A legtöbb esetben a legfelső szinten nagy teraszos penthouse lakásokat alakítanak ki, amelyeket nem is feltétlenül dobnak piacra az értékesítés kezdetekor - a beruházó ugyanis így érheti el a legmagasabb árat .