Európába készül az Alibaba: Belgiumban épít bázist a kínai online kereskedelmi portál

A beszámoló szerint az Alibaba első lépésként felépít egy 220 ezer négyzetméter alapterületű bázist Belgiumban, a Liége-i repülőtér mellett. A beruházásra legkevesebb 75 millió eurót (24,5 milliárd forint) fordítanak.



A bázis az Alibaba szállítmányozási leányvállalata, a Cainiao által üzemeltetett globális hálózat első európai csomópontja lesz, ahonnan európai cégek Kínába szállíthatják majd termékeiket. A Handelsblatt szerint az Alibabánál azzal számolnak, hogy a központ Kínába irányuló forgalma az első öt évben meghaladja majd a 200 milliárd eurót.



Azonban a forgalom ellenkező irányú is lehet, Liége a kínai vállalkozások európai értékesítésre szánt árucikkeit is fogadhatja - emelte ki Olaf Rotax, egy vállalati digitalizációs ügyekre szakosodott tanácsadó cég, a dgroup szakértője.



A Handelsblatt kiemelte, hogy az első európai logisztikai centrum felépítése egy nagyszabású terv része, amelynek célja a nemzetközi kereskedelem gyökeres átalakítása. Jack Ma, az Alibaba vezetője electronic World Trade Platform - röviden eWTP - néven vezette be az új elképzelést. Lényege, hogy a kínai cég az online felületén, a semleges platformként működő Alibabán hozza össze a gyártókat és a felhasználókat globális szinten, a Cainiao pedig Kínán belül 24 óra alatt, a világ más országaiban pedig 72 óra alatt leszállítja az árut. A pénz az Alibaba fizetési rendszerén, az Alipay nevű szolgáltatáson keresztül áramlik, amelynek már most több mint félmilliárd felhasználója van.



A belgiumi logisztikai központ után újabb bázisok létesülhetnek Európában, a Handelsblatt szerint a következő helyszín Bulgária lehet, és a kínai cég európai versenytársak átvételével is terjeszkedhet a kontinensen. Így felvásárlási célpont lehet a németországi online kiskereskedelem egyik vezető szereplője, a ruházati termékekre, lábbelikre és kiegészítőkre szakosodott Zalando.



A lap hangsúlyozta, hogy az Alibaba más üzleti modellt alkalmaz, mint a nagy nyugati versenytársak; az amerikai Amazon például kiskereskedelemmel foglalkozik, és online áruházát csupán megnyitja más kereskedőknek, akik így egy újabb értékesítési csatornán forgalmazhatják termékeiket, ezzel szemben az Alibaba platformot fejleszt, amelyen egymásra találhatnak eladók és vásárlók. Jack Ma így egy "látszólag semleges közvetítőként prezentálhatja az eWTP-t" - írta a Handlesblatt.



Viszont a platform "természetesen a kínai árucikkek számára is nagyon érdekes exportcsatorna lehet" - mondta a lapnak Olaf Rotax. Ez pedig aggodalommal tölti el a német kereskedőket. "Megengedhetetlen lenne, ha nem EU-tagországokból származó kereskedők a fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági előírások betartása nélkül kínálhatnák termékeiket az EU-s vásárlóknak platformokon keresztül" - mondta a Handelsblattnak Stephan Tromp, a német kereskedelmi szövetség (HDE) helyettes ügyvezetője.