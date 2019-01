Európai Bizottság: az idén télen nem várhatók problémák a kontinens gázellátásában

Az idén télen nem várhatók problémák az Európai Unió tagállamainak földgázellátásában, zavartalannak ígérkezik Oroszország exportja Ukrajnán át - jelentette ki az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke, miután Moszkva és Kijev képviselőivel tárgyalt.



Maros Sefcovic hétfőn Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszterrel, Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel, illetve a Gazprom orosz és a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetőivel tárgyalt Brüsszelben.



Az alelnök az ülés után közölte, hogy bemutatta javaslatát a feleknek az Európába szállított orosz földgáz ukrajnai tranzitjáról szóló, év végén lejáró szerződés megújításának feltételeiről.



Ennek részleteiről nem árult el szinte semmit, mint mondta, Ukrajna és Oroszország most megvizsgálja a dokumentumot, majd májusban ismét tárgyalóasztalhoz ülnek. Hozzátette, a tervezet javasolt feltételei tisztességesek minden oldal számára, véleménye szerint ez a legműködőképesebb megoldás.



"Fogy az idő, ketyeg az óra, minden nappal egyre közelebb kerülünk a jelenlegi szerződés lejártához" - fogalmazott.



A Naftohaz a találkozó előtt arról számolt be, hogy nem várnak előrelépést az egyeztetéstől, Moszkva ugyanis szerintük időhúzásra játszik, hogy előbb elkészüljön az Északi Áramlat-2 földgázvezeték, illetve politikai változást remél a márciusi ukrajnai elnökválasztástól.



Utóbbi téma kapcsán Sefcovic leszögezte: noha az orosz miniszter állítása szerint Moszkva kész együttműködni és a jövőben is használni az ukrán tranzitútvonalat, az Európai Bizottságnak továbbra is vannak aggályai a vezeték építésével kapcsolatban.



Sokan élesen bírálják a projektet, amelynek keretében év végéig két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó, Oroszországból Németországba vezető Északi Áramlatot.



Oroszország így elméletileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitállamot, egyetlen útvonalra terelhetné át európai gázszállítmányai 80 százalékát, ráadásul domináns helyzetbe kerülne a német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60 százalékra emelné.



A Naftohaz 2015 óta egyáltalán nem vásárol orosz gázt, az európai reverzszállításokból elégíti ki szükségleteit.



Alekszandr Novak brüsszeli sajtótájékoztatóján a szaúdi bírálatokra reagálva hangsúlyozta, országa elkötelezett a kőolaj-kitermelés korlátozása mellett. A szaúdi energiaügyi miniszter múlt héten bírálta az orosz kormányt, mondván, a megállapodás ellenére a vártnál lassabban csökkentik a kitermelést.