EY: a magyarországi vállalatok még nem készültek fel a Brexitre

A nemzetközi könyvvizsgáló, adótanácsadó szerint a közelgő határidő miatt egyre nő az esélye az úgynevezett hard (megállapodás nélküli) Brexitnek, így a magyar szereplőknek minél előbb meg kell tenniük a szükséges lépéseket.



Az EY MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a cég budapesti konferenciáján a napokban a megkérdezett döntéshozók 58 százaléka vélte úgy, hogy végül sikerül megegyeznie az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak a rendezett kilépésről március 29-ig. Az is kiderült, hogy a válaszadók 56 százaléka nem áll készen a Brexitre, miközben pár hét múlva egyezmény nélkül is megtörténhet a kilépés, ami kihívások elé állíthatja az európai és a magyar vállalatokat.



Az EY közleménye idézi Nagy Áront, az EY vámszakértőjét, aki szerint a hard Brexit nemcsak az alapanyagok és termékek beszerzésének módját és a gyártáshoz kapcsolódó folyamatok újragondolását követelheti meg a cégektől, számos üzleti, adózási, jogi és munkavállalói kérdéskörben is változásokra számíthatnak.



Az EY közleménye kitér arra: az Egyesült Királysággal üzleti kapcsolatban álló magyar vállalatoknak külön figyelmet kell szentelniük az általános forgalmi adó területén felmerülő változásokra.



A hard Brexit ugyanis felül fogja írni az eddig megszokott termékértékesítési láncokat és adómentességeket. Az egyetlen terület az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer), ahol a cégek nyerhetnek, mivel az Európai Unión kívüli országba exportált termék esetében nem kell ekáer számot kérni. Kitérnek arra: amennyiben az Egyesült Királyság és az EU nem állapodik meg a kilépés feltételeiről, a Magyarországon dolgozó brit állampolgároknak munkavállalási célú tartózkodási engedélyt kell kiváltaniuk.



A maximum 3 évig érvényes dokumentum beszerzését a munkakezdés előtt legalább 3 hónappal szükséges kérvényeznie a jelentkezőknek. A szigetországban állást vállaló magyaroknak valószínűleg ugyancsak be kell szerezni a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt, már az új bevándorlási szabályok figyelembevételével - közölték.